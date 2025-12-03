全聯鯛魚排檢出禁藥 業者稱複驗未驗出 高市府：為同批號不同檢體

全聯鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，該產品供應商昨天表示，經主動送驗同批商品，並未檢出藥物。高雄市衛生局今天對此聲明，衛生局抽驗過程依法規程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品，與衛生局採檢的檢體不同。

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，違反「不得檢出」檢驗標準。（資料照／高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局1日公布，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm；已要求業者下架回收，並主動通知消費者。

該產品供應商雲林口湖漁類生產合作社2日表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS進行複驗，結果顯示「未檢出恩氟喹啉羧酸」。此外，隨機抽樣同商品、不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢出。

衛生局今天透過文字訊息聲明，採檢與檢驗過程皆須依法規程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品，與此次衛生局檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的台灣鯛魚排（大）為不同檢體。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法第39條，若食品業者對於檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗。衛生局依法將在三天內使用留存的原檢體完成複驗，並通知申請單位檢驗結果。

衛生局說明，經查該批違規產品共進貨24包並全數售出，架上已無該批產品，衛生局同步通知全聯總公司立即辦理下架回收並主動通知消費者。經查高市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心、1950消費者服務專線尋求協助。