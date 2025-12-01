全聯鯛魚排檢出禁藥 醫：若攝取可能造成過敏、引發蕁麻疹
全聯高雄多間門市鯛魚排檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」。毒物醫師說明，此藥物是一種廣效性抗生素，大部分國家均禁止用於水產養殖，若使用恐造成細菌抗藥性增加；本次驗出藥物濃度應不至於影響人體器官，但可能造成過敏、引發蕁麻疹等情況。
高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，今年執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，1月至10月共抽驗112件市售水產品，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。
高雄市衛生局說，經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，已要求業者下架回收並主動通知消費者。該產品上游來源為雲林縣，雲林縣相關局處表示，業者提供自主檢驗報告皆為未檢出，已針對在養的2萬多尾魚苗進行移動管制。
林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海今天接受媒體採訪說明，「恩氟喹啉羧酸」是一種動物用藥，可用於治療傳染疾病，但因其屬廣效性抗生素，大部分國家都禁止用於水產養殖，以免造成環境中抗藥性細菌增加，導致未來無法繼續用此抗生素對抗細菌，造成無藥可用的問題。
對於此類藥物殘留對人體影響，顏宗海解釋，動物試驗顯示，若過量會影響腎臟功能，但以本次檢出量0.028ppm，即使攝取也應不會對人體器官造成影響；不過須注意的是，此類抗生素可能造成過敏反應，引發皮膚長蕁麻疹等情況。
