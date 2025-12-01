全聯鯛魚排檢出「禁用動物藥」！門市急下架退貨 衛生局：已售出4080包

全聯上架的台灣鯛魚排被檢出動物用藥，將下架處理。(全聯示意圖) 圖：翻攝自全聯福利中心臉書

[Newtalk新聞] 全聯上月(28)日在網路官網發布「台灣鯛魚排退換貨公告」，未詳細說明事由。對此，高雄市衛生局今出面證實，該產品檢出動物用藥不符規定，要求全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收。

全聯日前在網路官網發布「台灣鯛魚排(大)約200g退換貨公告」，但並未詳細說明事由。對此，高雄市衛生局今出面證實，於10月間執行「114年食品抽驗計畫」，在抽驗的12件水產品中，於全聯福利中心路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排(大)」檢出不得檢出標準的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，判定不符規定。

該批產品效期為2027年9月16日，衛生局已於11月27日派員前往門市稽查。經了解，該門市共進貨24包違規產品，且已全數售出，架上已無該批產品。全聯總公司已接獲通知，依規定啟動下架回收並主動告知消費者。清查結果顯示，高雄市各分店共進貨4,488包，其中4,080包已售出，408包已下架。衛生局也確認該產品來源來自雲林縣，後續已函移雲林縣衛生局進行查辦。

衛生局提醒，購買到該批次產品的消費者，可持發票或產品前往原購買店辦理退換貨。若對食品安全或業者販售行為有消費爭議，也可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映。

