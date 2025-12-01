全聯鯛魚排檢出「禁藥」！毒物專家曝2擔憂

▲全聯販售的鯛魚排被檢出，不可使用在水產品的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

[NOWnews今日新聞] 高雄市衛生局通知，全聯鯛魚排因檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，即起下架。毒物專家表示，恩氟喹啉羧酸為抗生素，不能用於水產，但過量可能會誘發過敏。另外，因為恩氟喹啉為一種廣效型抗生素，擔心容易增加環境中的抗藥性細菌產生，未來醫界也可能會面臨無藥可用的窘境。

全聯鯛魚排因檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但其在水產品中屬於不得檢出，衛生局也要求即起下架。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今（1）日受訪時表示，恩氟喹啉羧酸是抗生素，用於治療傳染疾病，雖然屬於動物用藥，但不能使用在水產養殖。

不過此次檢出的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，顏宗海說，其濃度還不至於對器官造成傷害，但若過量，仍可能誘發過敏反應。

顏宗海表示，恩氟喹啉在水產養殖的禁用不僅是台灣，國際上大部分的國家都是禁止的。醫師提到，使用恩氟喹啉這類的廣效型抗生素，會有2個疑慮，一個是擔心環境中的抗藥性細菌產生，二是醫界可能會面臨無藥可用的窘境。

