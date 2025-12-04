全聯鯛魚排檢驗爆低級錯誤 藍營痛批：高雄式烏龍

高雄市政府衛生局針對全聯販賣的「台灣鯛魚排」，檢驗結果出現重大烏龍，從前一天強調依程序檢驗、證據確鑿，到今（4）日召開記者會坦承，因「電腦設定遭更改」導致結果被放大10倍，原本被判定動物用藥超標的產品，實際上應為「未檢出」。國民黨高雄市議會黨團痛批，陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，施政荒腔走板、錯誤接連不斷，已經毫無公信力，別再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。

高雄市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（圖左）、檢驗科長林學慶召開記者會道歉。(圖/高雄市衛生局)

黨團幹事長許采蓁痛批，烏龍檢驗是低級錯誤，衛生局前一天公布聲明時，還強硬暗示廠商「混淆視聽」，不到24小時就自打臉，證明市府內控失靈、態度傲慢。她直言，這種先射箭再畫靶、草率發布不實訊息的行為，重創廠商商譽，更讓無辜漁民的心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌。她質疑，如今市府僅憑一句致歉，全台人民和企業的損失難道是一句道歉就能打發的嗎？

黨團書記長白喬茵怒斥，烏龍事件並非單一個案，而是市府團隊誠信破產一連串荒腔走板的縮影。她回顧近期市府為護航，竟捏造虛假的新聞稿攻擊在野黨立委，將行政機器淪為政治打手，甚至在議會質詢期間，局處被抓包提供兩種不同數據，事前「打草稿」欺騙議員，公然藐視議會監督。

高雄市議會國民黨團痛批 「高雄式烏龍」 。(圖/截自許采蓁臉書)

市議員邱于軒不滿表示，從「造假新聞抹黑立委」、「備詢說謊欺騙議員」，到如今「烏龍檢驗栽贓良民」，顯示高雄市政府從上到下已經習慣性說謊、傲慢囂張。她質疑，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出這種大烏龍，市民還能相信市府發布的任何訊息嗎？

市議員陳麗娜怒批，不嚴謹的檢驗是整個衛生局人謀不臧下產生的狀態，官方的烏龍可能產生1家公司、1個產業的危機，但衛生局竟在第一時間想用不同檢體的說法來掩飾自己的不嚴謹。她狠酸，上樑不正下樑歪，在陳市長領導的團隊重視表面功夫、視民為無物，還有多少單位在這樣的管理下被錯罰了？不禁令人起疑。陳麗娜質問，衛生局還錯殺了多少事件？

國民黨團強調，今天早上黨團總召黃香菽才語重心長規勸市府團隊要拴緊螺絲，晚上就出大包。市府一連串的謊言與疏失，已經嚴重摧毀市民的信任。黨團呼籲，針對此次事件，陳其邁市長不應再躲在幕後，應出來公開向全體國人及受害業者道歉，衛生局長更應負起政治責任，不能只拿基層開刀了事。

