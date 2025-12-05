全聯鯛魚排檢驗鬧烏龍 陳其邁親上火線3度道歉

高雄市長陳其邁今天受訪時說，疏失錯誤非常不應該，立刻移送檢調。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市衛生局發生重大疏失，全聯販售的「台灣鯛魚排」被檢出含動物用藥，但經過查明之後，竟是內部人員擅自更動電腦參數，導致檢驗數據被放大10倍，事件曝光後，衛生局緊急召開記者會，局長與主管們也向外界鞠躬道歉。高雄市長陳其邁今天（5日）出面說明，連續3次表達歉意，坦言錯誤不應該發生，將追究相關人員及主管的責任。

陳其邁強調，後台參數被擅自修改屬相當罕見的情況，過去紀錄從未出現類似案例，卻在這次成為導火線，導致兩次復驗都出現問題。他也直言，當檢體出現疑慮，本來應該先全面檢視系統與儀器，而非讓錯誤一路延伸，甚至影響公眾信任。市府將同步檢討制度、追究監督責任，避免同樣狀況再度重演。

根據衛生局後續調查，11月26號檢出的鯛魚排「恩氟喹啉羧酸」陽性結果，其實是因為電腦設定遭改動，才讓最終計算值異常放大，正確檢驗結論應為「未檢出」。衛生局已經在第一時間通報食藥署，並確認事件為單一個案。衛生局除了向口湖漁類生產合作社、全聯及受影響消費者致上歉意以外，也強調將依規定爭取賠償、加強檢驗平台校正與資訊透明度，全案目前已送交司法機關調查中。