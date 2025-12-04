高雄市衛生局日前誤將全聯販售的「台灣鯛魚排」檢驗出藥物殘留超標，引發軒然大波！全聯表示不提告，將盡快恢復上架；被誤會的雲林口湖漁民則澄清從未亂用藥，所有出貨前都經過檢驗，願再送SGS檢驗證明清白。這起烏龍事件雖已獲高雄市衛生局道歉，卻已對漁民造成相當慘重的損失。漁民預計於12月5日召開記者會徹底澄清，以挽回商譽。

全聯鯛魚排烏龍超標！漁民養30年遭誤會 送SGS檢驗也嘸問題。(圖／TVBS)

高雄市衛生局日前針對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行抽驗，誤報藥物殘留超標結果，引發一連串爭議。全聯表示不會對此提告，並將盡快恢復該商品上架；而被誤會的雲林口湖漁民則強調自己養魚30多年從未亂用藥，所有出貨前都有經過檢驗，願意再送SGS檢驗證明清白，並預計於12月5日召開記者會澄清。這起烏龍事件已獲高雄市衛生局道歉，但對漁民造成的損失卻相當慘重。

全聯鯛魚排誤驗 漁民30年清白遭抹黑。(圖／TVBS)

目前在全聯台中分店，門口仍可見台灣鯛魚排下架商品的公告。雖然貨架上還有鯛魚排的價格標示，但實際上架的商品保鮮膜上的條碼與價格牌子上的條碼並不相符。全聯行銷部協理劉鴻徵表示感謝高雄市政府衛生局在第一時間釐清事情真相，以專業嚴謹的態度守護全台食品安全，也澄清了相關誤解。他強調事情已釐清，全聯不會提告，並會盡速將商品重新上架。

供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社早已發出聲明澄清未檢出藥檢超標。當事的許姓漁民堅稱自己從未使用過被指控的藥物，也不可能使用這類藥物。他表示政府相關單位在抓魚回去檢驗，確認合格後才會開始進行抓捕。

供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社早已發出聲明澄清未檢出藥檢超標。(圖／TVBS)

這位有30多年養魚經驗的養殖業者強調，自己絕不會亂用藥，而且出貨給合作社前都有進行檢驗。他表示願意再送SGS檢驗以證明清白，對於被高雄衛生局誤驗為有問題的台灣鯛，他指出這批魚已養了一年多，同期還有另一池現在也無法出貨，損失相當慘重。

為了再次澄清自己的清白，這位漁民計劃於12月5日一早召開記者會，希望能徹底洗刷冤屈，挽回自身商譽。

