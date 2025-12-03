全聯鯛魚排爆禁藥！業者複驗沒檢出 高市衛生局親揭原因

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



全聯販售的台灣鯛魚排被高市府衛生局驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」引發食安疑慮。供應的口湖漁類生產合作社強調，同批號原料送SGS檢驗「未檢出」。衛生局今（12/3）表示，業者送驗的是原料，與其抽驗的完整包裝商品屬不同檢體，並強調抽驗流程均依法且嚴謹。

高雄市衛生局先前於全聯路竹中正分公司抽查一款效期至2027年9月16日的「台灣鯛魚排（大）」，檢驗結果檢出0.028 ppm的恩氟喹啉羧酸，屬不得檢出項目，隨即要求業者下架並啟動回收，商品來源確認為雲林縣口湖漁類生產合作社。

高市府衛生局表示，合作社送驗的是「原料」；但衛生局抽驗的是「已包裝完成的市售商品」，必然屬於不同檢體，因此無法直接比對，並將依法以「留存的原檢體」於3日內完成複驗並通知業者，以儘速釐清爭議。

衛生局進一步指出，依《食品安全衛生管理法》第39條，若業者對檢驗結果有異議，可於通知後15天內向原抽驗機關申請複驗。

面對檢出結果，合作社第一時間主動將同批號的原料送交第三方單位SGS檢驗，結果未檢出任何動物用藥殘留；雲林縣政府農業處與動植物防疫所也到供貨養殖場採樣，漁民否認使用該類藥物，對檢出結果感到不解，複驗結果仍待後續確認。

