全聯鯛魚排禁藥搞烏龍！漁民嘆魚賣不出：快被政府害死了

全聯鯛魚排禁藥搞烏龍，受害的許姓漁民（中）無奈表示快被政府害死了，希望相關單位盡快澄清，同時促銷台灣鯛。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

全聯鯛魚排禁藥搞烏龍！高雄市衛生局4日表示此事件為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」。對此供貨給全聯的「雲林縣口湖漁類生產合作社」說目前合作社正在開會討論，將於5日舉行記者會；賣魚給合作社的許姓漁民則無奈說「快被政府害死了」，魚都賣不出去，希望相關單位趕快設法促銷台灣鯛。

「雲林縣口湖漁類生產合作社」總經理王益豐4日傍晚告訴記者，這次禁藥風波實在是無妄之災，把合作社辛苦經營的信譽都搞壞了，他現在忙著跟合作社伙伴開會研議如何因應，5日上午會舉辦記者會，是否求償或提出其他要求？屆時會向大家說明清楚。

許姓漁民接到記者電話，先是嘆了一口氣，然後無奈說「快被政府害死了」，這次事件後，他根本就不想養魚了，因為很多人都不買台灣鯛了，讓他很灰心，希望相關單位趕快澄清，同時追究責任，以免同樣事情再次發生，「一次就夠慘了，絕不要再有第二次」。

許姓漁民指出，現在政府應該要想辦法讓消費者重拾信心，要設法去促銷台灣鯛，讓買氣回來，對於這段時期的損失，也希望相關單位能協助求償，他養魚30餘年，這段時間被誤會用禁藥，真的是身心都很受傷。

