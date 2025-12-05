全聯鯛魚排禁藥檢驗出錯 高雄市衛生局長自請處分

即時中心／徐子為報導



高雄市政府衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排，檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，供應商將同批原料留樣品複驗，結果顯示該禁藥未檢出。高市衛生局昨（4）日表示，經內部調查，因檢驗科內部儀器設定條件遭更改，是人員為故意或過失；市府指出，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長陳其邁已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤。





高市衛生局昨表示，經內部調查，因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。



今（5）日衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，針對業務相關人員究責亦已完成。市府發言人項賓和轉述，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。



另業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。



衛生局表示，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。



高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。





