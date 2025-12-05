全聯鯛魚排禁藥烏龍 陳其邁致歉：追究相關主管、人員責任

高雄市 / 武廷融 綜合報導

日前高雄市衛生局檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，並緊急要求下架回收，不料高雄市衛生局竟在昨(4)日晚間召開記者會道歉，表示是內部電腦設定被更動，才造成誤判。而高雄市長陳其邁今(5)日也出面回應，對於全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，追究責任會連同相關主管及相關人員一併懲處。

全聯販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市衛生局驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，不過雲林供應商口湖漁類生產合作社曾澄清，同批原料送交第三方複驗未檢出有問題，但當時高雄市衛生局堅稱檢驗無誤還說「可申請複驗」。沒想到卻在昨日晚間爆出一場大烏龍，原來是衛生局內部電腦設定疑似遭已離職的檢驗人員更改，導致檢驗值被放大十倍，才造成誤判。

衛生局長黃志中昨日晚間率領副局長、檢驗科科長，三人一同召開記者會向消費者、全聯以及供應鯛魚的生產合作社道歉。陳其邁今日也在度向全聯及養殖業者道歉，他指出，全案是因一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調釐清是故意還是疏失。

陳其邁強調，已嚴厲要求衛生局要追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。陳其邁說，希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。而後續追究責任將會連同相關主管及相關人員一併懲處。

