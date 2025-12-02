全聯鯛魚排禁藥風暴 供應商公布檢驗報告大逆轉

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排」檢出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，已全面下架。（資料照）

全聯販售之「台灣鯛魚排（大）」被驗出動物用藥超標，緊急宣布下架，4000多包產品已售出，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。不過今（2日）其供應商「口湖漁類生產合作社」也在官網公布SGS檢驗報告，顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留。

口湖漁類生產合作社也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」 ；針對原料來源，口湖漁類生產合作社於官網澄清聲明指出，於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

口湖漁類生產合作社表示，一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度， 每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。

口湖漁類生產合作社重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

