全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

台灣鯛魚片驗出禁藥，羅生門真相大白，全聯發聲明感謝高市府釐清真相。（圖／翻攝畫面）

羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。

才剛強調業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，事隔一天風雲變色，高雄市衛生局突然大動作召開記者會，衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門為人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。

廣告 廣告

全聯鯛魚片被高雄市衛生局查出含有動物禁藥，但雲林提出未驗出證明。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局表示，該名20多歲的陳姓研究女助理為約聘人員，10月27日至11月4日、內部2次檢驗期間，電腦都由陳員操作，幾乎完成整份報告，由於檢驗SOP「48項套組」已經設定好，正常不會更動，因此也忽略檢查程序，由於雲林提出未驗出證明重新追溯，才於4日中午發現，電腦設定問題導致誤判數值。

高雄市衛生局長黃志忠（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科林學慶科長（右）針對全聯鯛魚排羅生門事件，鞠躬道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

據了解，該名研究女助理考上高普考，已於11月4日離職，在揪出鯛魚片羅生門案主因後，衛生局政風處曾致電陳女，但對方未接電話，因此全案報請檢警偵辦。高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，交由司法單位查明陳女動機、目的，除了向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉外，強調會負責責任、不迴避。

高雄市衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎針對全聯鯛魚排羅生門事件，鞠躬道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

更多三立新聞網報導

台南後壁烏樹林大火燒13天終於滅了！初步排除人為縱火 災後3重點曝光

金門大學門口濺血！19歲男大生左轉進校區 「碰」學長破頭、斷腿陷昏迷

畫面曝光！于朦朧切耳朵、右頰烙「辛」字主人現形了 他親揭2人關係

官方酒後墜樓蓋牌！于朦朧爆肛殘液、口無牙、切右耳 陸委會報告出爐

