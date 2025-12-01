全聯鯛魚排藥檢超標流向曝！全台18縣市中招…1.3萬片問題魚片已下肚

記者吳泊萱／雲林報導

高雄市衛生局抽驗水產品，發現全聯販售的鯛魚排出現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖／翻攝畫面）

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，經追查發現該批魚貨來自雲林縣東勢鄉，雲林縣府獲報後已對供貨合作社、養殖池稽查、抽驗，並管制移動。經初步調查，全聯全台共369家分店共進貨1萬5624片，其中1萬3793片已售出，恐全被消費者吃下肚，全台僅基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市得以倖免。

高雄市衛生局10月啟動市售水產品抽驗計畫，於11月28日通報，全聯實業路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」在例行抽驗中，被檢出動物用藥恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）含量0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。

廣告 廣告

雲林縣府稽查問題產品，發現全台369家全聯門市都中招，共賣出1.3萬片問題鯛魚排。（圖／翻攝畫面）

雲林縣府追查來源，發現該批魚貨來自東勢鄉一處養殖場，由林姓業者供貨給縣內合作社，再由合作社出貨給全聯。經初步了解，合作社抽驗時並未檢出禁止用藥，目前縣府已赴養殖魚場抽驗，並針對養殖場進行移動管制，釐清藥物殘留原因。

雲林縣衛生局指出，全聯台北總公司回報已針對「效期為2027年9月15日、16日」的問題產品辦理下架回收，該批台灣鯛魚排共進貨1萬5624片，其中1萬3793片已售出，僅回收1831片；其中雲林縣內共進貨120片，售出6片，下架114片。販售地點包括全台369家全聯門市，涵蓋全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市得以倖免。

更多三立新聞網報導

16歲高中生無照騎車自撞！「男死女重傷」家長崩潰：不知2人半夜溜出門

彰化深夜「酒駕撞酒駕」！員警處理車禍遇劫…慘遭推撞受傷送醫

台中男路口直直衝！迎頭猛撞號誌桿「騰空飛轉270度」…驚悚撞擊畫面曝

大罷免連署站前狂催油門燒胎！苗栗賓士男瞎掰「測試性能」下場曝光

