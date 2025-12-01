全聯鯛魚排藥檢超標 台中11門市售出612包

（中央社記者趙麗妍台中1日電）全聯高雄門市鯛魚排檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林。台中市衛生局今天表示，全市有11家全聯門市進貨問題批號台灣鯛魚624包、售出612包，下架回收12包。

全聯高雄路竹中正店販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市政府檢驗出含動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」。

台中食安處今天透過文字稿表示，經查台中市有11家全聯門市進貨同一批次產品，市府1日獲報立即派員稽查，這11家門市共進貨624包，其中612包已售出、12包已下架回收，後續將針對水產品全面擴大稽查抽驗，維護民眾食品安全。

食安處說明，「恩氟喹啉羧酸」是一種動物用抗生素，屬於合法動物用藥，未核准使用於水產品，若不當使用可能造成人體腸胃不適，嚴重恐影響腎功能；民眾如有購買到問題產品，可持原發票與原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現，如查獲全聯未下架回收，將依違反食安法規定，處新台幣3萬到300萬元罰鍰。

為確保消費者權益，食安處已要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」，強化源頭管理，包括確認原料合法性、確實保存進出貨紀錄、落實自主品質控管，確保產品可追溯、責任可追查。（編輯：陳仁華）1141201