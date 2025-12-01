全聯鯛魚排藥檢超標 金門售出96包民眾可退貨

（中央社記者吳玟嶸金門1日電）全聯高雄門市鯛魚排動物用藥超標，產品來自雲林某合作社。金門縣衛生局表示，金門進貨96包已售完，問題批號產品效期為2027年9月16日，購買民眾可至購買門市辦退貨或退現。

高雄市衛生局今天表示，10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

該產品來自雲林某合作社，全聯實業股份有限公司回報雲林縣衛生局，全聯進貨1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。

金門縣衛生局今天發布新聞稿表示，經查該批號共計進貨96包，目前已全數售完。全聯已配合進行全面性預防性下架該產品，並於各門市張貼公告，品名為「台灣鯛魚排（大）」，提醒民眾如購買到「效期為2027年9月16日」商品，可持原發票及原商品至原購買門市辦理退貨或退現。

衛生局指出，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）常用於牛、豬、家禽治療細菌感染，在台灣禁止用於水產品，因殘留會造成環境與人體健康風險。檢出恩氟喹啉羧酸0.028ppm，主要風險在於可能引發過敏反應，以及長期低劑量暴露導致細菌抗藥性增加，使未來人類感染疾病時治療效果下降。

衛生局表示，將持續配合中央政策與地方稽查作業，強化水產品抽驗及市售食品管理，守護鄉親食的安全。（編輯：黃世雅）1141201