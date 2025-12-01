全聯鯛魚排藥檢超標 雲林要求養殖魚貨移動管制
（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）全聯高雄門市的鯛魚排動物用藥超標，該產品來自雲林縣某合作社，雲林縣相關局處今天前往稽查、採樣抽驗，業者提供自主檢驗報告皆為未檢出，在養的2萬多尾魚苗已移動管制。
雲林縣動植物防疫所和雲林縣農業處今天到養殖池進行抽驗，並針對另一池在養的2萬多尾魚移動管制，上午已確定問題魚貨為同一批，且為單一養殖戶供應。雲林縣衛生局已到全聯在縣內38家販售點確認商品下架。
雲林縣衛生局在11月28日接獲高雄市衛生局通知，全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，而該產品是由雲林縣某合作社提供。
雲林縣衛生局稽查人員當天前往稽查，該案產品數量為3125公斤，廠內無庫存，只販售給全聯，衛生局在第一時間聯繫全聯台北總公司針對問題產品（效期2027年9月15日及效期2027年9月16日）辦理下架回收。
雲林縣政府稽查人員估算，問題商品每包200公克，此次產品出貨約1萬5625包；不過，據稍早高雄市衛生局表示，高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，其餘問題貨品的流向有待了解。
合作社說，今年8月28日先行訪視魚池及抽驗，檢驗公司9月1日收樣，9月3日報告出來結果為未檢出，製程包裝會依不同魚主供應的原料做成成品，不會混合包裝。同時提供該貨源的自主檢驗報告，動物用藥報告結果均為未檢出。
雲林縣衛生局指出，「恩氟喹林羧酸」是合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，可用於牛/豬/家禽，但未核准用於水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能等。
雲林縣農業處漁業科今天到養殖池抽驗，周邊沒有畜禽場，未發現其他污染源，許姓養殖戶採地下水養殖。
這家養殖戶告訴雲林縣農業處漁業科人員，自己從事養殖30年，周遭也沒有畜牧場，也不曾檢出「恩氟喹啉羧酸」，此批魚貨是去年放養，對於被檢出匪夷所思。
雲林縣動植物防疫所正釐清相關環節，將視檢驗結果針對行為人依動物用藥品管理法，裁罰新台幣3萬元以上到15萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1141201
其他人也在看
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
汽油水喝下肚？！基隆假日居民拎桶排隊搶用水
基隆八堵抽水站遭受污染，影響七堵、安樂、仁愛地區，就連新北汐止住家用水也都飄出汽油味。不少居民跑到自來水車前排隊裝水，超商桶裝水也都被搶光。自來水公司第一時間停止抽取基隆河原水，改抽水庫水源，30日下午確認已經無異味，不過他們也說，若住戶家中水仍有異味，就得自行或委外清理水塔，也讓居民相當頭痛。 #八堵抽水站#污染#汽油水東森新聞影音 ・ 17 小時前
北海道獵殺960頭熊！焚化爐爆滿
[NOWnews今日新聞]日本熊害影響多地，北海道苫前町夜間成功捕獲並射殺一頭重達380公斤的巨無霸棕熊，光是今年，北海道就以獵殺超過960隻野生棕熊，已經超過焚化爐可負荷的數量，就連冷凍庫也被塞滿。...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
基隆河油汙染！自來水公司急運水 台水：商請檢方調查
基隆市 / 綜合報導 基隆河八堵抽水站附近河面27日發現油汙，導致基隆安樂區、新北汐止等區的住戶反映，家中自來水飄出刺鼻的汽油味。今(30)日是事發第4天，一早自來水公司派出水車到社區大樓，住戶連忙下來取水，但抱怨連連，表示已經好幾天沒有洗衣服了。對此自來水公司解釋，如果民眾覺得水還有味道，可以先排空水管與水塔裡的水再進水，同時也強調，會商請地檢署介入調查。社區大樓住戶說：「我臨時要去哪裡拿瓶子。」一邊拿著寶特瓶，一邊蹲下來接水，星期天一大早不能補眠，得先來搶水，住戶超無奈。社區大樓住戶說：「先吃飯比較重要，衣服都沒洗了，衣服都不用洗啦。」除了寶特瓶，各種大大小小容器總動員，住戶們來到水車旁裝水，原來是因為他們不敢喝家裡的水。社區大樓住戶說：「現在有這個(自來水運送車)趕快來裝一下，對啊，也是不敢吃啦，就是洗菜啦什麼的，(假日取水)當然是很困擾啊。」社區住戶說：「(家裡自來水管油汙味)很重，那個水管都是味道，要怎麼喝啊，你看我的手，我洗手，都是那個，汽油味。」27日基隆河八堵抽水站附近的河面發現油汙，影響新山淨水場供水，導致基隆市信義安樂七堵仁愛，以及新北市汐止部分區域，台水立即啟動緊急應變措施，但事隔4天，住戶還是覺得味道怪怪的，四處找水，超市貨架上的瓶裝水，早被民眾搶購一空。基隆市鶯安里長劉大維說：「橘郡社區，城上城社區，還有麥金路3巷，新東區社區，大概有3600多戶(受到影響)，目前(住戶)都不敢用(水)。」台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「淨水廠的內部先把它排空，然後清洗沒有問題之後，我們目前是改用新山水庫的水，來進水，然後再供給民眾使用。」台水解釋，經過多次檢驗確認已無異味，民眾可以安心使用，如果覺得水還有味道，可以先排空水管與水塔裡的水再進水，或請人清洗後重新蓄水，台水也強調，已商請地檢署介入調查。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
台南半夜臭醒！塑膠味瀰漫全城 環保局回應了
「空氣為何滿布塑膠味？」「怎麼這麼臭？」台南東區、永康區不少民眾30日凌晨聞到空氣瀰漫一股燒焦味，還有人臭到從睡夢中驚醒，跳起來關窗。由於烏樹林暫置場火勢尚未撲滅，且昨晚全市並無火災，民眾紛將矛頭指向這把火，環保局則說，確切原因仍持續追查中。中時新聞網 ・ 1 天前
淡水停水第4天！侯友宜啟動應變措施「已8成恢復供水」
新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，造成淡水地區停水。對此，新北市長侯友宜今表示，造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做出下列3項應變措施，並要承包商負擔責任，依約檢討裁罰。中天新聞網 ・ 3 小時前
台南市續推「亮麗晴空3.0計畫」提供市民綠色生活
民視新聞／綜合報導為了有效改善居民生活品質，台南市府跨局處實施「亮麗晴空行動計畫」成效卓越，不良日數比例，5年內大幅降低15個百分比，改善率達65%，是六都第一，天日數連續三年突破9成，去年更是創下92％新高，空氣品質整個明顯提升。現在持續推出「亮麗晴空3.0」計畫，希望讓居民都能享更優質、健康的綠色空品生活。這裏是台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城，正在興建的是中研院的，量子科技實驗大樓，整個工地乾乾淨淨，看不到太多的揚塵。因為這裏導入了pm2.5的智能灑水系統，只要發現pm2.5過高，就會自動啟動灑水設備。工地四周架設CCTV，24小時監控，所有的空氣品質和氣象變化，不再依照肉眼判斷，而是透過科學數據一一呈現出來。營造商經理許薺棟，中研院總務處科長蕭景槐，為了有效改善居民生活品質，臺南市政府從103起開始，實施「亮麗晴空行動計畫」，整合21個局處資源，推出八大面向與45項策略，對空氣污染執行全面架構式的管控。十多年下來成效卓越，空氣品質不良日數比例，從108年的23.09%降至113年的8.06%，改善率65%是6都第1，藍天日數連續三年突破9成，在各項空氣汙染物中PM2.5與臭氧對民眾健康影響最為直接，去年台南市PM2.5平均濃度為15.6μg/m³，較108年下降27%，臭氧8小時濃度也改善了9.2%，這兩項指標改善率都居全國之上。這些成績來自於市府針對固定逸散和移動污染源所做的精進管制策略，環保局持續針對高臭氧生成潛勢的行業進行盤查，並與經發局合作，投入550萬元導入專家，深度輔導未登記工廠，取得特定工廠登記，期盼能有效減量，同時積極推動AI技術的研發與應用，以提高空汙管制效率，減少人力資源的投入。除此之外，未來還將導入人工智慧技術與模式模擬機制，現階段正與許多專家學者合作，編列7400萬元建置「智慧空品管理系統」，希望透過AI輔助應變，事前預判取代事後模擬，打造快速精準有效的應變SOP，展現地方政府前瞻環境治理的實力與決心。原文出處：台南市續推「亮麗晴空3.0計畫」 提供市民綠色生活 更多民視新聞報導AI需求強勢爆發 戴爾、惠普、聯想示警：記憶體明年恐全面缺貨輝達庫存天數急升！ 專家：4週不創高恐「凶多吉少」南市長選戰屬意謝龍介!? 鄭麗文曝12月底前"協商"出爐民視影音 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 16 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 15 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 3 小時前