全聯鯛魚排藥檢超標 雲林要求養殖魚貨移動管制

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）全聯高雄門市的鯛魚排動物用藥超標，該產品來自雲林縣某合作社，雲林縣相關局處今天前往稽查、採樣抽驗，業者提供自主檢驗報告皆為未檢出，在養的2萬多尾魚苗已移動管制。

雲林縣動植物防疫所和雲林縣農業處今天到養殖池進行抽驗，並針對另一池在養的2萬多尾魚移動管制，上午已確定問題魚貨為同一批，且為單一養殖戶供應。雲林縣衛生局已到全聯在縣內38家販售點確認商品下架。

雲林縣衛生局在11月28日接獲高雄市衛生局通知，全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，而該產品是由雲林縣某合作社提供。

雲林縣衛生局稽查人員當天前往稽查，該案產品數量為3125公斤，廠內無庫存，只販售給全聯，衛生局在第一時間聯繫全聯台北總公司針對問題產品（效期2027年9月15日及效期2027年9月16日）辦理下架回收。

雲林縣政府稽查人員估算，問題商品每包200公克，此次產品出貨約1萬5625包；不過，據稍早高雄市衛生局表示，高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，其餘問題貨品的流向有待了解。

合作社說，今年8月28日先行訪視魚池及抽驗，檢驗公司9月1日收樣，9月3日報告出來結果為未檢出，製程包裝會依不同魚主供應的原料做成成品，不會混合包裝。同時提供該貨源的自主檢驗報告，動物用藥報告結果均為未檢出。

雲林縣衛生局指出，「恩氟喹林羧酸」是合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，可用於牛/豬/家禽，但未核准用於水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能等。

雲林縣農業處漁業科今天到養殖池抽驗，周邊沒有畜禽場，未發現其他污染源，許姓養殖戶採地下水養殖。

這家養殖戶告訴雲林縣農業處漁業科人員，自己從事養殖30年，周遭也沒有畜牧場，也不曾檢出「恩氟喹啉羧酸」，此批魚貨是去年放養，對於被檢出匪夷所思。

雲林縣動植物防疫所正釐清相關環節，將視檢驗結果針對行為人依動物用藥品管理法，裁罰新台幣3萬元以上到15萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1141201