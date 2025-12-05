全聯鯛魚排誤檢事件大翻轉！實驗室儀器「調錯參數」釀災難 專家打臉：參數錯設不會放大濃度

高雄市衛生局坦承鯛魚排檢驗出錯，專家質疑實驗室SOP執行漏洞。（圖／報系資料照）

高雄市政府衛生局日前宣稱在全聯販售的「台灣鯛魚排」中，檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，導致產品全台下架，引發社會恐慌。然而，衛生局昨（4）日召開記者會坦承檢驗錯誤，主因是研究人員擅自更動儀器設定，導致數值放大10倍。衛福部食品藥物管理署（食藥署）今（5）日則罕見主動派員南下，前往高市衛生局實驗室進行現場訪視。另有多位專家對此解釋表達質疑，認為單靠「調整儀器參數」難以造成藥物濃度數值被放大，可能涉及更深層的檢驗程序疏失。

廣告 廣告

根據《ETtoday新聞雲》報導，面對輿論與專業質疑，衛福部食品藥物管理署（食藥署）今（5）日緊急派出4名專責人員，包含實驗室管理與檢驗技術專家，赴高雄衛生局實驗室進行全天訪視。食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，這起突發事件涉及檢驗流程核心問題，將針對品質系統、紀錄、SOP落實及人員操作進行全面審視。

此次檢驗事件最初源於高市府針對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行例行抽驗，檢出0.028ppm恩氟喹啉羧酸，該藥屬不得檢出項目，結果導致產品全面下架回收。但後續供應商不服，自行送驗後結果顯示為「未檢出」，隨即對檢驗正確性提出質疑。

高市衛生局隨後重啟檢驗，發現實驗人員在操作液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）時，自行更動儀器設定參數，將原本的設定值放大10倍，進而導致誤判為超標。據不具名的分析專家指出，該種高階儀器造價超過千萬元，一般實驗室常用於檢測重金屬、毒物、藥物等多種物質，操作時須依不同分析對象精準設定，僅以「參數被更動」作為說法，無法解釋濃度為何會異常偏高。

該專家強調，若儀器設定錯誤，多半是「測錯物質」，而非將某種物質的濃度誤算提高。他指出，真正影響定量結果的關鍵多集中在檢驗程序後段，包括標準品製備、檢量線建立、樣品稀釋與數據換算等步驟，與前段儀器設定不具直接相關。

另有學者指出，在使用LC-MS/MS前，研究人員理應逐項檢查並依照測試需求設定條件，尤其該設備能同時分析多種物質，不應沿用他人條件操作，否則易產生交叉誤差。若復驗僅重複前人流程，未重新製備樣品與設定，則可能顯示標準作業流程（SOP）執行不嚴，甚至主管層級未確實複核。

專家們普遍認為，此事件的根本問題在於實驗室內控機制與SOP是否落實。當檢測結果出現爭議時，應由不同人員在不同時間、條件下獨立重做實驗，避免重複錯誤。並建議主管機關未來公布檢驗結果時，應強化複核機制與透明化流程，避免對產業與社會造成不必要的信任危機。

其中一名學者更指出，目前高雄市政府尚未公布完整的原始檢驗資料與操作流程，單憑目前「人為誤設」的說法，難以獲得專業界與社會大眾的信服。對於檢驗誤報造成的社會與產業損失，高雄市長陳其邁亦於今日正式對全聯與養殖業者致歉，並表示此案已送交司法調查，將釐清錯誤為人為疏失或刻意為之。他也要求衛生局全面檢討程序並追究相關責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

清潔員送電鍋給拾荒婦遭判刑！律師戳盲點嘆：已經很寬容了

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了