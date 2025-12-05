全聯鯛魚排誤檢出禁藥 衛生局長：究責至副局長層級
陳其邁：高市府負起所有賠償責任
高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，昨天經衛生局調查發現電腦設定遭人員更改，導致最終檢驗錯誤，全案移送檢調釐清。市長陳其邁今天對此致歉，高市府將負起所有賠償責任；衛生局長黃志中說，究責部分將至副局長層級，按照國賠規定負起所有責任。警方表示，涉案的陳姓約聘研究助理昨天晚間到案，坦承在檢驗流程中「操作不當」。
陳其邁今天上午出席APICTA Awards 2025開幕典禮前接受媒體聯訪時說，衛生局檢驗錯誤要向全聯、雲林養殖業者致歉，起因是一名操作人員違反標準作業程序，「很罕見地更改電腦後台相關參數的設定」，將數值放大10倍，這種疏失非常不應該，也立即移送檢調釐清。
陳其邁說，將嚴厲要求衛生局必須追究相關人員責任，也應把藥物檢驗平台重新校正標準化，確保藥品檢驗的標準作業程序，並立即與全聯、養殖戶聯繫，負起所有賠償責任。希望衛生局記取此次教訓，落實檢驗標準化與資訊透明。
黃志中表示，責任追究不會僅是這名已離職的研究助理，包括接手人員也會進行相關調查，相關主管也負有督導責任，究責層級將到副局長。賠償損失部分，會依照國賠規定負起所有責任。
外界關心，重要的食安檢驗僅因一人操作失誤就發生重大錯誤，衛生局副局長潘炤穎回應，標準作業流程有明確規範，任何的更動都違反標準作業程序。此次依照規定進行2次檢驗，但因接手人員未核實設定是否遭更動，僅依照過往習慣操作實驗，在同樣的錯誤條件下當然也檢驗出錯誤結果。
此外，衛生局首次針對檢驗錯誤將全案移送檢調。潘炤穎表示，查出設定遭更動後，立即回溯系統整體狀況，確認114年所有設定條件均按照標準程序，未被更動；此案涉及層面較廣，因此主動移請檢警協同偵辦。
潘炤穎提到，事後仔細核對所有作業程序，已確認其餘39項產品檢驗無誤，系統中的相關參數設定都是正確的，未被更動。
高雄市政府警察局刑事警察大隊向中央社記者說明，陳女昨天晚上到案，坦承在數值調整等相關檢驗流程上「操作不當」，訊後於今天凌晨離開警局。
高雄地檢署透過訊息表示，陳女經警方帶回並完成筆錄，檢察官今天會持續指揮調查搜集證據，釐清有無「故意」或「過失」，全案尚在調查中。
衛福部長石崇良今天上午出席台灣腎臟醫學會活動開幕典禮前記者會，會前接受媒體聯訪。對於高雄衛生局誤檢鯛魚排事件，他僅表示高雄市衛生局昨天（4日）已向外界說明，檢驗過程中因儀器失準，造成誤判，後續一切由衛生局處理。
全案起因高雄市政府衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），經衛生局內部調查發現電腦設定遭到更改，數值放大為10倍，導致兩次檢驗都檢出禁藥，正確結果應是「未檢出」。
高雄衛生局表示，操作檢驗的研究助理是29歲陳姓女子，為衛生局約聘人員，也是經由認證、受訓合格檢驗人員，為釐清人員是操作不慎或故意，全案依偽造文書罪致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。
（責任主編：莊儱宇）
