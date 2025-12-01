全聯鯛魚排驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」 上游來源曝光
高雄市政府衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」時，於全聯福利中心路竹中正分公司抽驗到一批「台灣鯛魚排（大）」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，殘留量為0.028ppm，違反現行「不得檢出」標準。衛生局隨即在11月27日前往稽查，要求全聯總公司全面下架並啟動回收程序。
高市衛生局指出，該批違規產品效期為2027年9月16日，追查全市其他分店後發現，共進貨4,488包，其中4,080包已售出、408包完成下架。這批產品來源為雲林縣，相關資料已移請當地衛生局進一步查察。
針對已購買問題產品的民眾，衛生局提醒，可持發票或產品向原購買商辦理退換貨。如對食品安全或業者販售行為有疑義，也可撥打1950消費者服務專線，或聯繫市府消費者服務中心尋求協助。衛生局強調，食品安全無法妥協，將持續加強市售水產抽驗，確保民眾食用安心。（郭子琳報導）
