全聯鯛魚排驗出禁藥引恐慌！廠商送第3方檢測結果出爐

全聯販售的「台灣鯛魚排」被抽驗發現含有禁止使用的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，且全台已售出13793片，受影響的門市遍及全台18個縣市，引發居民討論。對此該鯛魚片廠商「口湖漁類生產合作社」主動將同批次商品送交第三方公正單位SGS進行複驗，今（2）日收到檢測報告，顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，該報告也將轉交雲林衛生局。

口湖漁類生產合作社發出聲明指出，他們同時也將不同批次的鯛魚排送驗，結果也是未檢測出「恩氟隆啶磺酸未檢出」，指出「所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。」

廠商在聲明中提到，他們一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣調採取嚴格的自主檢驗流程、「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告，「本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯緊，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。」

責任編輯／陳俊宇

