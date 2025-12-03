全聯鯛魚排驗出禁藥 供應商與衛生局各執一詞 食藥署出面了

繼先前雞蛋殘留農藥事件後，全聯魚排檢出抗生素再陷食安風波之中。全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前被高雄市政府衛生局抽驗出含有不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。但業者強調，該批台灣鯛送第三方公正單位「SGS」檢驗為未檢出，使得全案猶如進入羅生門。

衛福部食藥署今（3）日表示，已接獲高雄市衛生局通知，並立即啟動跨部會合作機制，通報農業部、環境部及食安辦，同時督導地方衛生局責令業者全面下架回收違規產品。

衛生局、第三方檢驗不同調

該批鯛魚供貨源頭雲林縣口湖漁類生產合作社昨日在官網聲明，所有產品皆長期送「SGS」檢驗，台灣鯛原料在捕撈、宰殺前均依法通過後，才進行加工。同批次留樣產品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果確認為「未檢出」，與高雄市衛生局抽驗結果不同，目前已將相關報告轉交雲林縣衛生局釐清。

廣告 廣告

恩氟喹啉羧酸是一種廣效性抗生素。長庚醫院臨床毒物中心主任醫師顏宗海指出，此藥物並未核准使用於鯛魚的飼養，因此在產品中是屬於「不得檢出」的違法殘留。業者若在養殖中不當使用，將構成對公共衛生的威脅。

本次出包的產品為全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）」（效期：2027年9月16日），不符合動物用藥殘留標準（殘留容許量：不得檢出）。

供應商堅稱未檢出 食藥署：已下架1831包並持續追蹤

供應商雲林縣「口湖漁類生產合作社」昨日透過官網公布SGS檢驗報告，宣稱同批號產品「恩氟喹啉羧酸未檢出」，與高雄市衛生局的檢驗結果相牴觸。

儘管爭議未解，食藥署強調，已依據跨部會合作機制，要求業者全面下架回收。食藥署統計，截至12月3日中午，案內該批號產品總計下架回收1831包（約366.2公斤）。

食藥署表示，基於源頭管理原則，案件已移請雲林縣農政單位依權責辦理後續的查核與處置。食藥署將持續聯合各地方衛生局透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品的安全。

食藥署並呼籲民眾，若購買到該批號問題產品，可於原購買處辦理退貨，維護自身權益。