全聯鯛魚排驗出禁藥！ 全台已售出1.3萬片流入「18縣市」

全聯販售的「台灣鯛魚排」被抽驗發現含有禁止使用的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」。該產品來源為雲林縣，縣府獲報後已前往供貨合作社及養殖池進行稽查、抽驗，並管制產品移動。初步掌握，全聯全台369家分店共進貨15624片，其中已售出13793片，受影響的門市遍及全台18個縣市，僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣未進貨。

雲林縣衛生局表示，近期查獲市售台灣鯛魚排含禁用藥物，相關批次已展開全面追查與回收，此批魚肉主要供應全台369家全聯分店，總進貨數量為15624片，已售出13793片，回收下架1831片，流入18個縣市，包括台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣及澎湖縣。

其中，雲林縣僅斗六一家門市進貨120片，已售出6片，其餘114片已下架回收。彰化縣共有6家全聯門市（永靖新興、線西中正、彰化溪州、彰化進德、和美糖友、花壇學前）受到影響，總進貨量192包，已售出58包，其餘134包已完成回收。

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲表示，衛生局已接獲全聯台北總公司的完整進銷存資料，將持續追蹤後續回收及安全管理。

