全聯鯛魚排驗出禁藥！最大嫌疑「是它」 檢驗結果最快一週揭曉

記者柯美儀／台北報導

全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」被驗出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，全聯總公司11月28日公告下架回收並主動通知消費者。這是我國台灣鯛首次被檢出此類禁藥，農業部漁業署研判，可能是水源或鄰田污染所致，目前來源養殖場已移動管制，並請雲林縣農業處抽檢養殖池，檢驗結果最快1週出爐。

漁業署說明，依據我國「動物用藥品管理法」之「動物用藥品使用準則」規定，該藥品可用於牛、豬及家禽治療用，允許殘留量從0.1-0.3ppm不等，但未准用於水產動物，因此不得檢出，本次台灣鯛檢體檢出量為0.028ppm。漁業署指出，若養殖戶是為了治病而投藥，殘留量會超過1ppm，因此推測極有可能並非養殖戶蓄意使用禁藥，而是水源汙染或鄰田汙染所致。

漁業署說明後續調查及處置措施，依據農業部、衛福部、環境部三部成立的「環境保護與食品安全協調會報」跨部會平台，農業部與衛福部共同組成監測網，由農業部門進行未上市端（養殖端），衛生部門進行市場端監測，以維護國內水產品安全。

如市場端監測出不合格水產品，將由衛生部門進行追蹤追溯販運商水產品來源後，移由農業部門調查源頭養殖場是否有違法用藥情形，後續作移動管制，禁止該養殖場魚貨出貨，管制時間將視檢驗結果而定，並以魚體進行檢驗，若確診魚體藥物殘留超標，將要求整批銷毀。

