全聯鯛魚排驗出違法抗生素 毒物醫：吃下微量也恐致過敏

繼先前雞蛋殘留農藥風波後，全聯的「台灣鯛魚排」又遭檢出違法動物用藥。高雄市政府衛生局日前抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排」中，檢出屬於不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，高雄衛生局已要求全聯立刻啟動回收下架作業。

長庚醫院臨床毒物中心主任醫師顏宗海指出，恩氟喹啉這類廣效性抗生素，並未核准使用於鯛魚的飼養，因此在產品中是屬於「不得檢出」的違法殘留。業者若在養殖中不當使用，將構成對公共衛生的雙重威脅。

特定族群吃下毒魚 恐過敏發癢、蕁麻

顏宗海醫師從個人健康風險角度分析，雖然此次檢出的恩氟喹啉濃度不高，不至於立即造成器官的嚴重損傷，但仍存在對特定族群誘發過敏反應的風險。有些民眾本身可能對此類抗生素過敏，一旦食用含有殘留的鯛魚，可能會出現皮膚長蕁麻疹、發癢、不舒服等過敏反應。

抗生素濫用恐讓人類未來無藥可用

「未來國人恐面臨到無藥可用的窘境。」顏宗海醫師表示，業者若在養殖中不當使用廣效性抗生素，將會增加環境中抗藥性細菌的產生，擔心未來可能會增加環境中抗藥性細菌的產生。

顏宗海說明，抗生素濫用會助長超級細菌的滋生，一旦人類面臨感染，常規的抗生素將失效，這正是政府嚴格規範此類藥物不得用於水產品飼養的關鍵原因。

全聯全面下架

目前高雄市衛生局證實，違規產品為「200克重的台灣鯛魚排」（效期2027年9月16日），經查高雄各分店共進貨4488包、已售出4080包。全聯已全面將該商品不分批次下架，並表示正等待衛生局與廠商的複檢結果。民眾若購買到該批產品，可持原發票或原商品至原購買門市，全聯將全力協助辦理退換貨或退現。衛生局則提醒，若民眾近期身體出現疑似用藥反應，應儘速就醫並說明曾食用台灣鯛。