全聯鯛魚排驗出違規藥，已全數售出！出現什麼症狀應就醫？

全聯福利中心販售的台灣鯛魚排，經高雄市衛生局抽查，檢驗出不能用於水產動物的「恩氟喹啉羧酸」，全聯28日在官網公告可退現金或退換貨。恩氟喹啉羧酸是什麼？對健康有哪些危害？

高雄市衛生局證實，全聯福利中心產品「台灣鯛魚排（大）約200g」檢出恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反「不得於水產檢出」的規定。由於違規產品已全數售出，高雄市衛生局除了通知全聯總公司下架產品，也要求全聯主動通知消費者。全聯於28日在官網發布退換貨公告。

據高雄市衛生局追查，違規產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察。此外，如有消費者買到該產品，可持發票或商品到原購買商店提出退現、退換貨需求。如需進一步協助，則可撥打1950消費者服務專線。

恩氟喹啉羧酸屬抗生素，依法不得用於水產

依農業部《動物用藥品管理法》的「動物用藥品使用準則」，恩氟喹啉羧酸並無核准使用於水產，目前僅核准使用於牛、豬及家禽類，允許殘留量從0.1～0.3ppm不等。

據衛福部食藥署官網及《藥物食品安全週報》相關說明，恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）屬於氟奎諾酮類（Fluoroquinolones）廣效性殺菌劑，對於部分革蘭氏陽性菌、陰性菌及黴漿體具抑菌作用。

避免抗藥性，法規嚴禁用飲水、飼料投藥

彰化縣動物防疫所曾發文指出，恩氟喹啉羧酸是獸醫最常用的抗生素藥物之一。為避免抗藥性擴大，增加醫療的困難，依據台灣法規，若以恩氟喹啉羧酸對動物進行投藥，有以下注意事項：

‧ 恩氟喹啉羧酸只可透過注射投藥的方式對動物使用。

‧ 恩氟喹啉羧酸不得添加於動物飲水或飼料投藥。

‧ 不可連續使用超過7天。

‧ 不能與三甲氧芐氨嘧啶同時或合併使用。

嗜睡、痙攣及呼吸困難為中毒症狀，應盡速就醫

另外，消基會曾在「2024黃魚、午魚及鱸魚動物用藥殘留測試調查」中提醒民眾，恩氟喹啉羧酸中毒症狀包括：嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等，若出現相關症狀，務必盡速就醫治療。

台北市衛生局則指出，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生，同時建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。

資料來源：衛福部食藥署、台北市衛生局、彰化縣動物防疫所、農業部《動物用藥品管理法》、消基會「2024黃魚、午魚及鱸魚動物用藥殘留測試調查」

