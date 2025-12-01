全聯鯛魚排驗出「動物用藥」緊急下架 高市衛生局：已售出4080包

知名連鎖超市全聯近日突然發出「台灣鯛魚排」產品退換貨公告，不過並未說明原因，引起民眾恐慌。今（1）日高雄市衛生局說明，該局於10月抽驗市售水產品時，在全聯台灣鯛魚排中檢出含有違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，且進貨的24包已全數售出，高雄各分店也已售出4080包，要求總公司緊急下架回收，並指出產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查辦。

高雄市衛生局表示，114年10月間執行食品抽驗計畫，1月至10月共抽驗112件市售水產品，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

廣告 廣告

衛生局指出，經查該批違規產品共進貨24包已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，且該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

全聯9-10月開出1張千萬發票 中獎門市曝光

統一集團收購台灣家樂福拍板！ 最終交易價302億元

「洗選蛋vs.散裝蛋」哪種比較安全？ 專家揭關鍵差異