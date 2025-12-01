全聯鯛魚排驗出「恩氟喹啉羧酸」 吃過量恐嗜睡、緊張性全身痙攣

全聯日前緊急公告，架上一款200克重的「台灣鯛魚排」全台下架，民眾買到的可以退換貨，但未說明原因，引發消費者恐慌。原來是高雄衛生局在抽檢水產品時，在路竹超市架上的鯛魚排驗出含有不准使用在水產品的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，若吃太多可能造成嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難。

當事分店已賣出24包 光高雄已售出超過4千包

超市架面上有各式各樣水產品，不過卻有一款「台灣鯛魚排」必須緊急下架，全聯公告，架上一款台灣鯛魚排（大）約200g、效期2027年9月16日必須下架。因為高雄衛生局在抽檢水產品時，在路竹超市鯛魚排驗出不准使用在水產品的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，因此要求業者全台下架。

全聯公告下架台灣鯛魚排（大）約200g、效期2027年9月16日。圖／台視新聞

高雄衛生局追查，被查出的路竹超市店內24包全部都已經售出，再擴大查各個分店，高雄市總共進貨4488包，有4080包已經賣出。而產品的上游是來自雲林縣，但上游廠商已經沒有庫存，通通都賣給全聯了。

全聯：廠商提出報告未檢出疑慮成分 待衛生局複檢

「恩氟喹啉羧酸」是一種廣效性殺菌劑，吃太多可能造成嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難。針對有疑慮的產品，全聯發出聲明，廠商提供的SGS檢驗結果顯示，該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來，第一時間將該商品不分批次全面下架，而衛生局將持續追查，確保消費者權益。

高雄／王夢婷、蕭志遠 責任編輯／施佳宜

