全聯鯛魚排驗出「恩氟喹啉羧酸」超標！上游產地曝光 公告沒提1關鍵被抓包了

15萬顆芬普尼雞蛋風波，全聯、楓康等通路均受累，今全聯再爆「200克重鯛魚排」驗出藥檢超標。（翻攝自全聯官網）

15萬顆芬普尼雞蛋風波，全聯、楓康等通路均受累，未料，如今全聯再爆「200克重鯛魚排」驗出藥檢超標，然而已狂賣超過4000包，事後在官網發出退換貨公告，但未說明原因，引發消費者恐慌，大呼「到底還有什麼能吃的？」

據了解，全聯早在上週五（11/28）就在官網公告，指依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，其產品為「200克重的台灣鯛魚排」，但並未說明全面下架產品主因。據《ETtoday》報導，有網友看見公告後，在FB粉專詢急問什麼原因，但全聯小編卻回覆不清楚，未說明確切原因。

對此，高雄市政府衛生局則證實，10月間執行本市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm超標，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

另外，經查高雄各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。而該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

事實上，恩氟喹啉羧酸為一種廣效性殺菌劑，若吃下太多恐引發中毒，其症狀包含嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難。

全聯早在上週五（11/28）就在官網公告，宣布下架公告，但並未對全面下架產品主因。（翻攝自全聯官網）

