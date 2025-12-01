全聯鯛魚排「恩氟喹啉羧酸」超標 一文看懂

▲全聯台灣鯛魚排被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，目前已全面下架。（示意圖／全聯提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市衛生局今（1）日公告，全聯鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，而其為不得檢出。根據食藥署資料，恩氟喹啉羧酸屬於廣效性抗菌劑，過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。

高雄市衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗112件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

食藥署資料顯示，動物用藥「恩氟喹啉羧酸」是一種合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，但未核准使用於水產品，過量使用可能會導致腸胃不適並影響腎功能等。

北市衛生局也曾提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，才能確保產品安全衛生。

動物用藥「恩氟喹啉羧酸」目前核准於牛、豬及家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染，及對恩氟喹啉羧酸敏感的細菌所引起的感染症；但並未核准於水產動物使用。

