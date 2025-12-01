全聯鯛魚排「檢出禁藥」急下架！ 已賣超過4000包

全聯鯛魚排檢出不得檢出之動物用藥。（示意圖／報系資料照）

全聯福利中心近日發公告稱「台灣鯛魚排（大）約200g下架並接受退換貨」，但未說明原因，引發消費者恐慌。對此，高雄市政府衛生局今（1）日證實，該產品檢出不得檢出的動物用藥，已要求全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並通知消費者。

全聯11月28日在官網發布一則公告，內容指出「親愛的顧客您好，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架『台灣鯛魚排（大）約200g』，並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。」並未多說明下架原因。

對此，高雄市衛生局說明，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）效期2027年9月16日」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

衛生局表示，經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者。

另經查，高雄各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

全聯發商品下架公告。（圖／全聯福利中心官網）

