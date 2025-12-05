全聯鯛魚排「烏龍禁藥」風波！警連夜帶回離職女研究員 警詢後離開

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市衛生局檢出禁藥，昨天傍晚案情大轉彎，衛生局緊急召開記者會鞠躬道歉，坦承因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍才造成誤判，並將全案移送檢調調查。據了解，警方昨晚找到疑似更改設定的離職陳姓女研究員，帶回警局釐清過程，陳女坦承整起事件是自己「不小心」造成，警方詢問到今（5日）凌晨3時許，即讓陳女離開。

全聯台灣鯛魚排日前被高雄市府衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」引發食安疑慮，然而供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交SGS檢驗皆為「未檢出」，後續高雄市衛生局進行內部清查才發現，儀器品管記錄皆正常，但檢驗條件遭到更動，使最終計算值被錯誤判定為「不合格」。

廣告 廣告

衛生局經復驗及比對資料後，確認正確的檢驗結果應為「未檢出」，並已在第一時間通報食藥署，並向口湖漁類生產合作社、全聯及受影響的消費者鄭重致歉，承諾依法追究相關人員責任。衛生局強調，此為單一事件，過去並無類似的設定異常紀錄，究竟是否為蓄意更改，衛生局已主動移送檢調進一步釐清。

經調查，該儀器檢驗參數更動疑似是一名離職陳姓女研究員所為，陳女若蓄意為之，可能涉及偽造文書罪「致使公務人員登載不實」。據《ETtoday》報導，警方昨晚已找到陳姓女子，帶回警局釐清，她也坦承整起案件都是自己「不小心」造成的，警方詢問到今日凌晨3時許，即讓她離開，詳細情況仍待衛生局、警方進一步說明。

更多太報報導

台中毒蟲衝泳池「對2童扣扳機」 綠營質疑新聞壓2個月「市民全不知」

全聯鯛魚「禁藥檢驗值被放大10倍」 高市衛生局翻車道歉！檢調查是否蓄意

私會AV女優明日花綺羅 THE BOYZ周鶴年「開庭曝細節」痛訴：人生全毀了