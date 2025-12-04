全聯鯛魚排「禁藥案」大逆轉！高雄衛生局道歉：電腦設定遭更改

全聯鯛魚排先前檢出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然事後業者「口湖漁類生產合作社」將同批號產品送第三方檢驗「未驗出」，高雄市政府衛生局則指出這為「不同檢體」。今（4）日高雄市衛生局召開記者會承認「人為疏失」，表示是電腦設定遭更改，導致終試驗計算結果為「不合格」。

高雄衛生局指出，該局11月26日全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」一案，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終試驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

責任編輯／陳俊宇

