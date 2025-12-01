全聯鯛魚排「藥檢超標」已賣4080包！全聯急回應：所有批次下架

記者蔣季容／台北報導

全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」。（圖／資料照）

高雄市衛生局10月啟動市售水產品抽驗計畫，其中在帶回的12樣產品有一項為全聯福利中心帶回的「台灣鯛魚排」，經檢驗後發現有違規的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，目前路竹中正分公司進貨的24包違規產品已全部售出，另高雄市各分店已賣出4080包。對此，全聯今（1）日回應，已第一時間將該商品不分批次全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

衛生局表示，114年10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

後續調查，該批違規產品共進貨24包已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，當地衛生局已介入處理。

對此，全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

