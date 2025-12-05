全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝

記者簡榮良／高雄報導

這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，溯源已賣出4000片，被吃下肚的更難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。

廣告 廣告

陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。（圖／翻攝畫面）

才剛重砲狂轟業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，事隔一天風雲變色，高雄市衛生局昨（4日）晚18時，以重大事件召開記者會，衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門是人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。

此次事件也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。（圖／翻攝畫面）

衛生局表示，該名29歲的陳姓研究女助理為約聘人員，10月27日至11月4日、內部2次檢驗期間，液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）都由陳女操作，幾乎完成整份報告，職代人員只是善後；由於檢驗SOP「48項套組數值」已經設定好，正常不會更動，基於慣性操作原則，忽略檢查程序，以至於複驗結果跟初驗結果一致，直到雲林提出未驗出證明，才進行內部調查，還原電腦紀錄，意外發現異常更動軌跡。就這樣一錯再錯，陳女一個人負責生殺大權。

衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長鏡頭前鞠躬道歉，鯛魚排無毒。（圖／記者簡榮良攝影）

據了解，該名研究女助理考上高普考，已於11月4日離職，在揪出鯛魚片羅生門案主因後，衛生局政風處曾致電陳女，但對方未接電話，因此全案報請檢警偵辦；警方昨晚已經找到陳女，並前往住家將人帶回高雄市刑大，她初步供稱整個過程操作有疏失，「不小心的！」。

對此，衛生局長黃志中今日表示，陳姓女研究助理到案後已坦承疏失，但不會只追究她一人，懲處名單中最高層級到副局長；求償部分，將會依國賠，「該負責就負責」。

衛生局長黃志中今（5）日宣布，懲處名單最高至副局長，求償部分則依照國賠。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

賴瑞隆兒子遭爆「毆打3同學、堵廁所門口12分鐘」！陳其邁說話了

搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」離職女研究助理…身影曝！到案全認了

姊弟戀妻子「回舊愛巢淪血洞屍」！解剖追死因…父、弟認屍：被下封口令

退休校長「累了煮茶」魂斷玉山後四峰4天！家屬地面接屍…悲慟求1事

