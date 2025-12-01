「全聯鯛魚排」驗出動物用藥 吃下肚會怎樣？毒物醫揭1下場

記者蔣季容／台北報導

全聯福利中心「台灣鯛魚排」檢出違規的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，若民眾吃下肚，雖然濃度不會傷害到器官，但還是有可能誘發過敏反應。

顏宗海接受媒體採訪時指出，根據目前政府的標準，恩氟喹啉這種抗生素並不能用在鯛魚飼養，就算濃度很低，在醫學上還是會擔心可能誘發過敏反應，例如皮膚蕁麻疹、會癢、不舒服。

顏宗海提到，恩氟喹啉是一種廣效性抗生素，禁用於水產養殖，若業者將其用在鯛魚飼養，未來可能會增加環境中抗藥性細菌的產生，醫療上可能將面臨到無藥可用的窘境。

高雄市衛生局表示，114年10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

後續調查，該批違規產品共進貨24包已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，當地衛生局已介入處理。

對此，全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

