「全聯鯛魚排」驗出禁藥全面下架 食藥署：已回收1831包

全聯販售的「台灣鯛魚排」近期被檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」，遭全面下架回收，食藥署今（3）日表示，截至中午，案內該批號產品總計下架回收1,831包，約366.2公斤，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜。

食藥署表示，高雄市政府衛生局於10月執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」0.028 ppm不符合動物用藥殘留標準規定，依法不得檢出，並查該產品來源為雲林縣某合作社，旋即依跨部合作機制，立即通報農業部、環境部及食安辦進行跨部通報，督導衛生局責令業者全面下架回收。

食藥署指出，截至今（12／3）中午，案內該批號產品總計下架回收1,831包，約366.2公斤，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜。基於源頭管理原則，已移請該縣農政單位依權責辦理。

食藥署強調，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜，基於源頭管理原則，已移請該縣農政單位依權責辦理，另民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

