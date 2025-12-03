全聯鯛魚案逆轉？ 供貨商稱未檢出 高市衛生局：不同檢體

近日全聯販售的台灣鯛魚排產品爆發藥檢超標爭議，高雄市衛生局檢驗出動物用藥殘留而下架，然而雲林供貨商卻出示第三方檢驗報告，聲稱同批原料未檢出動物用藥，將向高市衛生局申請複驗。高市衛生局則強調，業者自行送驗的檢體與官方抽驗的不同，無法直接比較。

全聯販售的台灣鯛魚排被高雄市衛生局檢驗出含有動物用藥殘留而下架後，雲林供應商立即採取行動為產品品質辯護。雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，他們於12月2日收到的檢驗報告顯示未檢出問題藥物，並計劃於12月3日向高雄市衛生局申請複驗。

高市衛生局食衛科長謝米枝對此回應指出，官方抽驗的是完整包裝產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，與不得檢出之規定不符。她強調，這與業者自行送驗的同批號原料樣品屬於不同檢體，無法直接比較結果。謝米枝進一步解釋，按照規定，業者若對檢驗報告有異議，可申請複驗，衛生局將會以留存的原檢體在三天內完成複驗並通知結果，但目前尚未收到業者正式申請。

雲林縣作為產地，當地衛生局與農業處也積極介入調查。雲林縣衛生局長曾春美表示，他們會加強抽驗工作。雲林縣農業處長魏勝德則指出，他們已到現場抽取魚體、泥土和水質樣本，以最速件送達SGS進行化驗。

面對爭議，全聯協理劉鴻徵表示，供應商每批產品都經過檢驗，他們自己送檢的結果是沒有驗出問題，全聯將靜待調查結果。

目前，從上游魚塭到下游商品的各個環節都已採樣送檢，各方正等待最終的藥檢結果出爐，以釐清台灣鯛魚排是否含有「恩氟喹啉羧酸」的真相。這一事件引發了消費者對食品安全的關注，相關單位承諾將徹底調查，確保市場上販售的食品符合安全標準。

