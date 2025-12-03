全聯鯛魚案逆轉？ 供貨商稱未檢出 高市衛生局：不同檢體
近日全聯販售的台灣鯛魚排產品爆發藥檢超標爭議，高雄市衛生局檢驗出動物用藥殘留而下架，然而雲林供貨商卻出示第三方檢驗報告，聲稱同批原料未檢出動物用藥，將向高市衛生局申請複驗。高市衛生局則強調，業者自行送驗的檢體與官方抽驗的不同，無法直接比較。
全聯販售的台灣鯛魚排被高雄市衛生局檢驗出含有動物用藥殘留而下架後，雲林供應商立即採取行動為產品品質辯護。雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，他們於12月2日收到的檢驗報告顯示未檢出問題藥物，並計劃於12月3日向高雄市衛生局申請複驗。
高市衛生局食衛科長謝米枝對此回應指出，官方抽驗的是完整包裝產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，與不得檢出之規定不符。她強調，這與業者自行送驗的同批號原料樣品屬於不同檢體，無法直接比較結果。謝米枝進一步解釋，按照規定，業者若對檢驗報告有異議，可申請複驗，衛生局將會以留存的原檢體在三天內完成複驗並通知結果，但目前尚未收到業者正式申請。
雲林縣作為產地，當地衛生局與農業處也積極介入調查。雲林縣衛生局長曾春美表示，他們會加強抽驗工作。雲林縣農業處長魏勝德則指出，他們已到現場抽取魚體、泥土和水質樣本，以最速件送達SGS進行化驗。
面對爭議，全聯協理劉鴻徵表示，供應商每批產品都經過檢驗，他們自己送檢的結果是沒有驗出問題，全聯將靜待調查結果。
目前，從上游魚塭到下游商品的各個環節都已採樣送檢，各方正等待最終的藥檢結果出爐，以釐清台灣鯛魚排是否含有「恩氟喹啉羧酸」的真相。這一事件引發了消費者對食品安全的關注，相關單位承諾將徹底調查，確保市場上販售的食品符合安全標準。
更多 TVBS 報導
珍奶噁見「整隻蟑螂」！顧客嘔吐反胃 日出茶太回應了
全聯路竹台灣鯛魚排驗出「動物用藥」 全面下架
四神湯暗藏「指頭大菸蒂」 50年老麵店惹食安疑慮
芬普尼蛋流入新北 售4600顆 消費者恐吃下肚
其他人也在看
180人墾丁員旅…大啖「招牌河豚皮」爆9人中毒送醫？衛生局調查結果出爐
真相大白還公道！台南某公司一共180人南下墾丁員工旅遊，上個月15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐，疑因為吃了「招牌河豚皮」，9名團員出現疑似食物中毒情形急送醫。當時業者表示，旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。如今衛生局調查結果出爐，採集環境檢體與食餘檢體，未檢出病原菌，綜合研判，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，「中毒案不成立」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
流感「反彈警訊」響了！全台12中旬恐再爆流行 公費疫苗快打光
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 流感疫情再起，警訊出現了！疾管署今（2）日公布最新疫情預測，國內流感疫情連續八週下降之後，上週出現持平的「觸底」訊號，疾管署預估，未來二周之內流感疫情就有可能反彈、緩步上升，再現一波流行，12月中旬病例數就會相當明顯，並在農曆春節達到最高峰；而今年公費流感疫苗打氣超旺，不少醫院都已經打光光，全台只剩32萬劑，疾管署已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住加護病房2週葉克膜救不回
衛福部疾病管制署今（2）日公布上週新增24例流感併發重症，另增9例死亡，並出現本流感季以來最小個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為5歲女童，10月底出現腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就醫確認A流陽性，返家後再有嘔吐、全身痙攣、意識改變，再度就醫確認流感併發腦炎與心肌炎收治加護病房，後續檢查心臟功能嚴重受損，雖使用強心劑、葉克膜，腦部檢查壞死性腦病變，住院2週後仍過世。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日韓流感狂飆！K分支「燒進台灣」疾管署曝「疫情影響」急購15萬劑疫苗
近期日本流感疫情爆發，專家分析，與多數民眾對今年主要流行病毒株A型H3N2變異株「K分支」缺乏免疫力有關。對此，疾管署今（2）日表示，日本流感疫情就診人次「快速上升」，高於近四年同期，韓國疫情則高於近六年同期；日、韓跟台灣一樣，目前主要流行型別為H3N2的K分支，也符合國際流行的趨勢，建議民眾若有出遊計畫，最好先打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排檢出禁藥 業者將提出複驗 雲林地檢：已立案調查
全聯鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，該產品供應商昨天表示，經主動送驗同批商品，並未檢出藥物。高雄市衛生局今天對此聲明，衛生局抽驗過程依法規程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品，與衛生局採檢的檢體不同。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前 ・ 133
逆轉！恆春餐廳被疑食物中毒 屏東縣衛生局：未檢出病原菌
台南市某公司149人上月15日組團員工旅遊，到屏東縣恆春鎮某海鮮餐廳用餐後，有9人陸續上吐下瀉送醫，懷疑是食物中毒，屏東縣政府衛生局接獲醫院通報展開調查，檢驗結果大翻轉，檢體均未檢出病原菌，研判業者提供食品與病患疑似食品中毒間無證據顯示有因果關係，因此食品中毒不成立。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
流感最小死亡！5歲童腹痛便秘變「心腦肺」全損傷 葉克膜救不回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署今（2）日正式示警，國內12月中旬恐再爆一波流感疫情，而上週國內24例流感併發重症病例及9例死亡，其中出現本流感季最小死亡個案，為北部5歲女童，一開始是因為腹痛、便秘就醫，沒想到症狀快速惡化，二度就醫確診感染A型流感，不僅肺炎，還併發腦炎跟心肌炎，在加護病房搶救二週多仍不治。 疾管署最新監測資料，上周國內類流感...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
勒令全聯下架台灣鯛魚排 高市衛生局：業者有異議可申請複驗
[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局執行「114年食品抽驗計畫」抽驗市售水產品，其中10月抽驗「台灣鯛魚排(大)效期:2027年9月16日」產品，檢出動物用藥不符規定一案，衛生局今(3)日表示，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，本件台灣鯛魚排產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。 衛生局114年1-10月共抽驗112件市售水產品，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查本市各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。 衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
快打疫苗！全球流感活動度上升 本土增24例重症、9例死亡
疾管署今（2）日表示，流感近7日增24例流感併發重症病例，還有9例死亡，本流感季累計349例重症病例及53例死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
上週8.7萬人衝急診！流感單週釀9死 疾管署示警：重症死亡9成皆未打疫苗
[Newtalk新聞] 年末聚會頻繁恐推升疫病傳播，國內流感與新冠疫情仍具威脅。據統計，上週類流感就診逾8.7萬人次，單週新增9例流感死亡及1例新冠死亡。疾管署表示，疫苗接種後需2週產生保護力，目前重症與死亡個案多未接種本季流感疫苗，呼籲符合資格民眾把握時間儘速接種，以降低重症風險。 疾管署指出，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗則累計約148萬人次。第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週持平。然而，近7日新增24例流感併發重症及9例死亡。依實驗室監測資料，社區流行病毒以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症及53例死亡，數據顯示，重症病例中65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，且高達93%未接種本季流感疫苗。 疾管署說明，全球流感活動度呈現上升趨勢，主要流行型別亦為A型H3N2。鄰近國家如日本、韓國及中國疫情均升溫；西南歐、東歐、北非等地活動度亦增加，部分歐亞非國家流感陽性率甚至超過30%。至於新冠疫情，國內雖處低點波動，第48週門急診就診1,225人次，但持續有重症及死亡個案。自1新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
5歲童腹痛便秘！染A流「壞死性腦病變」亡
[NOWnews今日新聞]流感疫情升溫，疾管署今（2）日提醒，年末聚會活動多，可增加傳染疾病風險，提醒符合資格民眾盡快接種。而疾管署防疫醫師林詠青說明，有一名本流感季年紀最小的死亡個案，為5歲女童、出...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
中市流感公費疫苗剩4.6萬劑 衛生局：高風險族群儘速接種
衛福部疾管署統計，第48週（11月23日至29日）全國類流感門急診就診人次達87,162人，其中台中市為13,237人，與前一週相近，不過隨年末聚會與旅遊活動頻繁，加上冷氣團持續南下，將使流感疫情再度升溫，台中市政府衛生局提醒，社區傳播風險持續存在，民眾進出公共場所應自主佩戴口罩、勤洗手並維持咳嗽禮節，目前公費流感疫苗庫存約4.6萬劑，呼籲符合接種資格者則應把握時間接種公費流感疫苗，以降低重症風險。全國廣播 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北市米其林餐廳疑爆食安 非食品中毒、恢復營業列管
（中央社記者楊淑閔台北2日電）11月上旬北市米其林餐廳發生顧客用餐後吐瀉事件，衛生局今天表示，就醫者及廚工肛門拭子採檢檢體、食餘檢驗皆陰性，所以非食品中毒確定案件，已可恢復營業，但受列管。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日韓流感疫情上升！年末增傳播風險 疾管署籲提前接種疫苗
日韓流感疫情持續升溫，全球多國陽性率也呈現上升，國內上週就診數則為持平狀態。疾管署今（2）日提醒，因年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連江縣抽檢35件食品均合格 呼籲禁止販售中國食品
（中央社記者潘欣彤連江縣2日電）連江縣衛生局11月至傳統市場、超市、餐飲店等抽檢蔬果農藥殘留、水產品重金屬含量等，共35件產品全數合格。衛生局呼籲，民眾從中國帶回食品僅限自用，嚴禁公開販售。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨
（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民主剛果宣布：最近一波伊波拉疫情結束 至少奪34命
（中央社金夏沙1日綜合外電報導）剛果民主共和國（DR Congo、簡稱民主剛果）衛生當局今天宣布，該國近期爆發的伊波拉（Ebola）病毒感染流行已經結束。自今年8月以來，這波疫情至少造成34人死亡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
業者送驗鯛魚排稱未檢出禁藥 高市府：不同檢體
（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市政府日前抽驗「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥，但供應商自行送驗後表示並未檢出。高雄市衛生局今天強調，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」，若對檢驗結果有異議可依法申請複驗，但目前尚未接獲業者申請。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
本季最小流感死亡案例！北部5歲女童3度急診 併發腦炎、心肌炎
國內上周新增24例流感重症、9例死亡，其中一名北部5歲女童，為本流感季年紀最小死亡個案，因腹痛、發燒、全身痙攣、意識改變，三度至急診就醫，診斷為流感併發腦炎、心肌炎，住院2周病況仍惡化，11月下旬因急性壞死性腦病變及心肺衰竭，不幸過世。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話