全聯鯛魚禁藥風波恐烏龍一場？供應商送自主複驗 報告結果「未檢出」

全聯門市販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市政府衛生局抽驗，檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，全聯隨即宣布下架並啟動退換貨機制。不過供應商「口湖魚類生產合作社」2日出示第三方公正單位SGS複驗報告，顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，強調產品符合食品安全規範。

下架退換貨 全聯等待官方複驗結果

高雄市衛生局日前抽驗全聯販售的台灣鯛魚排，檢出動物殺菌用藥恩氟喹啉羧酸，引發社會關注。全聯指出，該批商品共進貨1萬5624片，已售出1萬3793片、回收1831片，相關產品皆已全面下架，同時開放消費者退費或換貨。

全聯當時表示，廠商早前提供的SGS檢驗報告顯示該產品「未檢出」動物用藥，目前正等待主管機關與廠商的複驗結果，以釐清最終檢測差異。

供應商自主複驗 SGS報告「未檢出」

針對外界關注，口湖魚類生產合作社表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」的原料留樣送交SGS進行複驗。據2日收到的檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，也無任何動物用藥殘留，該報告也將正式轉交雲林縣衛生局備查。

此外，合作社也針對不同批號的台灣鯛魚排進行隨機抽樣送驗，檢測結果同樣未發現該成分。

生產源頭受檢 廠商強調逐批送驗制度

口湖魚類生產合作社指出，該批鯛魚於捕撈及宰殺前，均依法完成原料檢驗，結果同樣顯示未檢出動物用藥。所有原料魚在符合食品安全規定後，方能進入加工流程。

口湖魚類生產合作社強調，長期以來採取「SGS逐批送驗」制度，每批產品皆具完整檢驗報告，並定期於官網公開最新檢驗資料，以確保消費者安心。

