全聯鯛魚「禁藥檢驗值被放大10倍」 高市衛生局翻車道歉！檢調查是否蓄意

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市府衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，引發外界食安疑慮。然而供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交 SGS 檢驗皆為「未檢出」。衛生局今（12/4）公布調查結果，坦承因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍，造成誤判。

衛生局表示，針對11月26日公布的檢驗結果，內部清查發現儀器品管記錄皆正常，但檢驗條件遭到更動，使最終計算值被錯誤判定為「不合格」。至於設定遭更改究竟是人為疏失或蓄意操作，衛生局已主動移送檢調進一步釐清。

廣告 廣告

經復驗及比對資料後，衛生局確認正確的檢驗結果應為「未檢出」，並已在第一時間通報食藥署。衛生局強調，此為單一事件，過去並無類似的設定異常紀錄。

衛生局今日向口湖漁類生產合作社、全聯及受影響的消費者鄭重致歉，並承諾依法追究相關人員責任。後續如涉及損失賠償，衛生局將與全聯及業者協調處理，並將全案交由司法單位調查原因，強調該負的責任絕不迴避，至於後續懲處，衛生局強調，靜待司法調查。

更多太報報導

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

獨／高雄驚爆「超級吸金女」！男醫師被騙1800萬...含淚報案親曝兩人關係

謊稱投資乾淨能源違法吸金2.7億 絕對集團首腦邱志豪17人起訴