全聯「台灣鯛魚排」檢驗大搞烏龍 衛福部長：由高雄善後 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，原公布檢出禁用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的高雄市衛生局，在業者出示第三方未檢出的檢驗報告之後，坦承出錯，公開道歉，表示檢驗數值因為人為電腦設定錯誤，被放大10倍。衛福部長石崇良今（5）日也對此案件發話，他僅表示，後續一切由高雄市衛生局處理。

高雄市衛生局是在12月1日發布抽驗市售水產品結果，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」檢出不得檢出的恩氟喹啉羧酸0.028ppm。但供應商雲林縣「口湖漁類生產合作社」不服，自行送檢，並公布SGS檢驗報告，同批號產品「恩氟喹啉羧酸未檢出」，一度各執一詞。

不過，高雄市衛生局昨晚召開緊急記者會，坦承搞出大烏龍，檢驗數值因為人為的電腦設定錯誤，被放大10倍，正確結果應為「未檢出」，公開向業者、全聯與消費者誠摯致歉。

石崇良上午出席台灣腎臟醫學會「2025亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕典禮前記者會，會前接受媒體聯訪時，也被追問如何看待高雄市衛生局此次的錯誤。

石崇良表示，高雄市衛生局已跟大家說明，是檢驗過程當中儀器失準的關係，造成誤判，後續一切就由高雄市衛生局處理。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

