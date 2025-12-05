全聯「台灣鯛魚排」檢驗搞烏龍 衛福部長：後續由地方處理

針對高雄市衛生局的檢驗烏龍，衛福部長石崇良今(5日)受訪時表示，相關狀況昨晚高雄市衛生局已對外說明，後續將由地方衛生機關處理。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」檢驗爭議經連日延燒，昨晚出現反轉，高雄市衛生局緊急召開記者會坦承，因檢驗科電腦設定遭人為更動，導致檢驗值被放大10倍，正確結果應為「未檢出」並為此向業者、全聯福利中心及消費者致歉。對此衛福部長石崇良今(5日)受訪時表示，相關狀況昨晚高雄市衛生局已對外說明，後續將由地方衛生機關處理。

高雄市衛生局日前在全聯路竹中正店抽檢「台灣鯛魚排」，曾通報檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，但供應商將同一魚池、同一批號留樣送第三方公正單位SGS檢驗，結果為未檢出，官方與民間檢驗結果出現落差，讓事件一度陷入羅生門。

廣告 廣告

高市衛生局昨晚說明，內部檢驗異常屬人為設定錯誤，已將相關人員移送檢調釐清，後續賠償與責任將依法辦理，此異常事件於發現第一時間也通報中央主管機關衛福部食品藥物管理署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

石崇良今天上午出席「早期腎病年報發布記者會」，會前接受媒體聯訪時表示，昨天高雄市衛生局已經對外說明，因為檢驗過程當中儀器失準的關係而造成誤判，後續會由高雄市衛生局進行處理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

扯！台灣鯛魚排檢出禁藥高市衛局搞烏龍 養殖漁民怒：一定求償

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

