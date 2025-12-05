全聯「台灣鯛魚排」藥檢鬧烏龍 衛福部長：由高市府善後

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，衛生福利部長石崇良5日出席活動記者會受訪表示，後續一切由高雄市政府衛生局處理。資料照。游騰傑攝



全聯「台灣鯛魚排」檢驗風波爆出大烏龍。高雄市衛生局先前公布檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，但在業者提出第三方未檢出的報告後，衛生局坦承是人為電腦設定錯誤，將檢驗數值誤放大10倍，並公開道歉。衛福部長石崇良今（12／5）日也就此事件回應，強調後續皆由高雄市衛生局負責處理。

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市府衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，引發外界食安疑慮。然而供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交SGS檢驗皆為「未檢出」。衛生局昨公布調查結果，坦承因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍，造成誤判。

石崇良上午出席「2025亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」的《2025早期腎病年報》發布記者會，他會前接受媒體採訪時表示，高雄市衛生局已跟大家說明，是檢驗過程當中儀器失準的關係，造成誤判，後續一切就由高雄市衛生局處理。

高雄衛生局表示，針對11月26日公布的檢驗結果，內部清查發現儀器品管記錄皆正常，但檢驗條件遭到更動，使最終計算值被錯誤判定為「不合格」。至於設定遭更改究竟是人為疏失或蓄意操作，衛生局已主動移送檢調進一步釐清。

