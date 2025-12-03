全聯「台灣鯛魚排」驗出禁藥！食藥署：已回收1831包

記者簡浩正／台北報導

口湖漁類生產合作社表示，自行送驗SGS並未檢出動物用藥；高雄市衛生局則指出，業者送驗與高雄檢出的問題魚類不是同一批。（圖／翻攝畫面）（圖／翻攝畫面）

全聯販售的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，全面下架回收。食藥署今（3）日表示，截至今日中午，案內該批號產品總計下架回收1831包，約366.2公斤，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜。

高雄市衛生局1日發布抽驗市售水產品結果，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。產地來源在雲林縣。

廣告 廣告

但出品的口湖漁類生產合作社表示，已主動將同批次商品的原料留樣品送交第三方公正單位 SGS 進行複驗未檢出。看似出現羅生門，不過高雄衛生局指出，且業者自行送驗的水產品為「不同檢體」。

食藥署今日表示，在接獲高雄市衛生局通知之後，就依跨部合作機制，立即通報農業部、環境部及食安辦進行跨部通報；另督導衛生局責令業者全面下架回收。

食藥署說，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包、約366.2公斤；食藥署會持續聯合各地方衛生局透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品安全。呼籲民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

更多三立新聞網報導

日韓流感狂飆！K分支「燒進台灣」疾管署曝「疫情影響」急購15萬劑疫苗

3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住加護病房2週葉克膜救不回

佔地2萬坪！北台灣「最大夜市」本週熄燈原因曝 網嘆：遊樂設施已在拆

調味料大廠出包！小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥 2萬公斤全銷毀

