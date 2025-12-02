全聯「台灣鯛」驗出藥物殘留！1.3萬片已售出恐吃下肚 全台僅4縣市倖免

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

全聯福利中心的「台灣鯛魚排」日前被驗出含有動物用抗生素「恩氟喹啉羧酸」，引發食安關注。全聯已於上個月28日針對該產品發布退換貨公告；高雄市衛生局也在昨（1）日證實，因該產品檢出藥物濃度為0.028ppm，依規定為「不得檢出」，勒令下架處理，不過全聯統計，同批台灣鯛魚排已賣出1.3萬片，遍布全台18個縣市，僅基隆等4縣市倖免。

台中市政府食安處表示，台中11家門市進貨同一批次產品共624包，其中612包已售出。（圖／台中市政府食安處）

據全聯總公司的統計數據顯示，此批問題鯛魚排總進貨量達1萬5624片，銷售遍及全台18個縣市、共369家門市，僅基隆、宜蘭、花蓮及連江縣等4個縣市未販售此批次產品。但多數產品在下架前已經售出，累計銷量為1萬3793片，最終僅回收了1831片。

廣告 廣告

經追查，該產品確認產地為雲林縣。雲林縣衛生局獲報後，也前往相關的供貨合作社與養殖魚池進行採樣檢驗，卻未發現任何藥物殘留或可疑禁藥。飼養台灣鯛多年的業者也對此相當困惑與不解。確切的污染源目前仍不明確，相關單位將持續追查。

全聯已於上個月28日針對該產品發布退換貨公告（圖源全聯官網）

更多FTNN新聞網報導

「全台10大」台中蛋黃酥名店遭爆食安問題 衛生局揪出多項缺失責令改善

新人拿清潔水回沖熱茶！3顧客不適就醫 春水堂台中公益店緊急停業2天

TWICE開唱前夕傳民眾違法販售保健食品 衛生局：最高可罰300萬

