全聯、大全聯買1送1！週年慶搶1元蔬菜 再抽1萬元買菜金

生活中心／賴俊佑報導

全聯週年慶週末最高回饋11%，多款家用清潔品買1送1。（圖／資料圖）

全聯、大全聯「超級週年慶」盛大登場！全聯週末最高回饋11%，大全聯週末最高回饋16%，全聯、大全聯多款家用清潔品買1送1，購買生鮮土雞商品單筆滿299元還可抽1萬買菜金；小時達指定日開搶1元金針菇、馬鈴薯、洋蔥，全電商限量3時段最低1折。

全聯、大全聯週年慶買1送1 買生鮮商品抽1萬元買菜金

全聯11月1日至11月30日每週六、日，使用全支付，單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點(可累贈)，全支付/PX Pay搭配指定信用卡單筆滿1,300元限量加贈650福利點(不累贈)，搭配全支付最高回饋11%。

大全聯推出「滿千送千」激省方案，11月1日至11月16日每週六、日持福利卡單筆滿1,000元共贈1,000元激省券，搭配新申辦大全聯信用卡消費滿100元，最高回饋120福利點，搭配激省券回饋高達16.6%。

全聯、大全聯10月31日至12月4日家庭清潔品單筆滿399元現折40元，全聯推薦茶樹莊園6X濃縮科技洗衣球－極淨消臭26顆、AMAZE法國精油香氛豆補充包－鳶尾粉邂逅280ml、古寶無患子橘油濃縮洗衣精補充包－極淨去汙1600ml通通買1送1；大全聯推薦輕時代強效潔淨洗衣膠囊－抑菌消臭24顆、妙管家免刷馬桶污垢殺手600g、去味大師吊掛馬桶酵素消臭潔廁球－繽紛花果60g×2入通通買1送1。

另外，全聯、大全聯加碼推出「滿額抽全聯買菜金」活動，10月31日至12月4日購買生鮮土雞商品單筆滿299元並登錄發票(登錄網址：https://form.pxmart.com.tw/s/kyG7W)就能抽買菜金，最大獎1萬元(抽3名)。

大全聯週年慶週末最高回饋16%，買生鮮商品滿額還能抽1萬元買菜金。(圖／大全聯提供)

小時達指定日期搶購1元蔬菜、11元微波美食

小時達歡慶超級週年慶，11月1日至11月30日每週六日，用全支付單筆滿1,000元贈800限時福利點，滿1,288贈1,500限時福利點；除了超過300項商品買1送1外，週年慶期間連續四週「逢1」還有限量爆殺，上午10點準時開搶：11月1日金針菇(約200g)下殺1元，11月11日卜蜂培根香蔥蛋炒飯(230g)、義美義大利麵-奶油培根(350g)、媽咪廚房蕃茄肉醬義大利麵(300g)等超人氣微波美食只要11元，11月21日指定常溫蛋每盒只要21元，12月1日進口洋蔥(約220g)、進口馬鈴薯(約200g)都只要1元銅板價。

分批取11月1日至11月30日每週六日使用全支付結帳滿千即享11%回饋（含限時福利點）。11月8日至11月11日四天限時加碼，OFF COFFEE一組下殺1,111元，精品美式50杯一組平均每杯不到22.3元；小農拿鐵一組35杯平均每杯不到31.8元，自帶杯還可再享5元回饋。阪急麵包39元系列商品，20個只要666元，平均每個33.3元。11月12日乳飲日加碼，凡購買鮮奶、豆米漿指定品滿800元享11%。

小時達指定日開搶1元金針菇、馬鈴薯、洋蔥。（圖／全聯提供）

全電商限量3時段最低1折

全電商歡慶「超級週年慶」活動提前開跑，10月31日至11月2日、11月6日至11月9日使用全支付折後消費滿1,000元加碼送800福利點（當日/單卡回饋上限10,000福利點，iPhone 16、17全系列手機除外）；11月1日至11月2日指定箱購商品加碼點數大放送，消費滿1,000元加碼送1,000福利點（可累贈無上限）。搭配雙11暖身送券省更多，10月31日至11月5日單筆消費滿10,000元折800元，同期間12:00、15:00每天兩時段，不限消費金額領券享84折優惠（每時段限量555張，最高折200元，限領券當日使用）；10月31日當天夜貓子再加碼，23:00-23:59單筆消費滿999元領券折200元（限量1,111張，限領券當日使用）。11月1日單筆消費滿1,111元折111元；當天11:11、16:11、21:11三時段不限消費金額領券享1折優惠（限量111張，最高折抵300元，限領券當日使用）。

