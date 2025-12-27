全聯、家樂福公布「熱銷家電TOP10」！尾牙優惠開搶 再抽百萬黃金

生活中心／賴俊佑報導

大全聯公布2024年大家電銷售前3名，蒸氣直驅變頻洗衣機最熱銷。(圖／全聯提供）

年終尾牙送禮旺季開跑！全聯、家樂福公布熱銷家電排行，並看準尾牙檔採購商機推出家電優惠；大全聯大家電萬元以上每滿5,000元現折500元，小家電單筆滿3,000元現折300元，買指定家電再抽iphone17；家樂福買顯示器每滿5,000元送600元折價券，消費滿額還能抽百萬黃金、國際5星5天4夜旅宿券。

大全聯家電尾牙大賞5大優惠拚雙位數成長。(圖／全聯提供）

洗衣機、顯示器最搶手！大全聯大家電萬元以上每滿5,000元現折500元

大全聯公布2024年大家電銷售前3名，依序為蒸氣直驅變頻洗衣機、聯網顯示器、電鍋，皆創造千萬業績；小家電部分，根據全聯內部數據顯示，吹風機銷量年成長13%，氣炸鍋成長更高達130%，成為最受歡迎的實用型尾牙送禮品項之一，近3年尾牙檔期家電業績成長年增逾10%。

看準年末採購商機，大全聯即日起至2026年2月26日推出「家電尾牙大賞」，集結電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機到全館小家電與3C商品，祭出優惠！優惠一：會員獨享！大家電(電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機)萬元以上每滿5,000元現折500元，折扣無上限；優惠二：全館小家電單筆滿3,000元現折300元，可累計且折扣無上限；優惠三：購買指定品牌或機型再送好禮；優惠四：家電、3C商品單筆滿額再送好康現折券，Dyson、LG、象印等人氣家電，最高現折10,000元！優惠五：購買LG指定分類再抽iphone17！

大全聯表示，尾牙電器採買高峰主要落在1月份，以企業尾牙送禮與消費者年前新居落成、換機需求為主，今年觀察到消費者對「省時、省力」功能型家電的需求持續升溫，在促銷力道與新品帶動下，預估可望再拚雙位數成長。

而因應企業端送禮需求，全聯也同步推出「全聯禮卡採購網」，提供企業客戶更彈性、數位化的尾牙送禮解決方案，從實體家電採購到電子禮卡贈送一次到位。除了實體通路優惠，全聯「全電商」也推出尾牙祭優惠，還推出1月1日元旦一日限定，單筆消費滿萬元最高現省一千元；指定日期使用PXPay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元送1,000福利點，當日/單卡最高狂送萬點，快把握機會下單！

家樂福公布熱銷家電TOP10。（圖／家樂福提供)

顯示器、冰箱、冷氣熱銷前3名！家樂福買家電抽百萬黃金

家樂福公布2025年1月尾牙家電10大熱銷類型商品，依序為顯示器/電視、冰箱、冷氣、洗衣機、手機、烹飪家電、電玩遊戲機、廚房家電、除濕機、筆電＆周邊。

看準企業年終採購需求，家樂福即日起至2026年2月3日推出「2026年尾牙家電季」祭出祭出會員5大優惠；優惠1，單品購買任一台55型（含）以上4K顯示器或電視(SONY除外)，每滿5,000元送600元家電商品電子折價券(單筆最高送6,000元)；優惠2，單筆購買任一台電冰箱(日立、國際品牌除外\冷凍櫃除外)，每滿30,000元(含)以上送1,000元家電商品電子折價券，滿50,000元(含)以上送2,000元家電商品電子折價券(單筆最高送2,000元)；優惠3，單筆購買任一台洗衣機(日立、國際品牌除外)，每滿20,000元(含)以上送1,000元家電商品電子折價券(單筆最高送1,000元) ；優惠4，單筆購買小家電商品(不含微波爐、電話、傳真機、影音及照明商品，日立/Dyson/國際牌除外)，每滿30,000元(含)以上送300元家電商品電子折價券(單筆最高送600元)；優惠5，不限會員購買任一台變頻冷氣(國際品牌除外)，每滿5,000元(含)以上，現折500元(以此類推無上限折抵)。

家樂福買家電抽百萬黃金、國際5星5天4夜旅宿券。（圖／家樂福提供)

家樂福趁勢12月提前的家電買氣，即日起至2026年2月3日推出「家樂福尾牙，家樂福金厲害！」這次端出總價3,000,000元9項大獎，頭獎價值1,000.000元百萬黃金(獲獎1名)，其他大獎還有蒸氣電子衣櫥、液晶顯示器、iPhone 17 256G等等；家樂福尾牙家電再加碼「前進泰國買好家電柱好酒店」，2026年3月1日前，家電單筆消費滿8,888元(含)以上，登錄發票號碼可抽國際5星5天4夜旅宿券(價值19,800元)。

