全聯、家樂福冬至湯圓優惠快收！ 4大超商開賣提拉米蘇、紅龜粿口味

生活中心／賴俊佑報導

4大超商、3大賣場推出冬至湯圓優惠。(圖／OKmart提供）(圖／OKmart提供）

今年12月21日迎冬至，4大超商、3大賣場推出冬至湯圓優惠！7-ELEVEN指定湯圓2件88折，全家、萊爾富、OKmart指定湯圓任選2件8折，全聯指定湯圓第2件5折，家樂福購買指定湯圓會員點數10倍送，愛買單筆消費滿888元可用29元加購指定湯圓。

7-ELEVEN推出關北紅豆湯湯圓。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN開賣微波加熱的紅豆湯湯圓

7-ELEVEN實體門市12月23日前推出指定湯圓2件88折、3件75折優惠活動，本週末12月19日至12月21日桂冠湯圓系列3件7折與健司湯圓系列59元優惠活動，讓消費者冬至吃湯圓也能精省荷包！

除了經典的花生、芝麻、鮮肉湯圓，今年引進美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」更獨家推出凡購買指定湯圓可以99元加購美樂蒂×Kuromi 餐具組的超萌活動！還有傳統與創意兼具的「粿」湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓」以及「香濃花生紅龜粿湯圓」。

7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓」微波加熱即食，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯搭配出完美比例，香甜滋味讓冷冷的冬季超治癒味蕾！

7-ELEVEN i預購蒐羅名店老字號南園、海記九如、合興糕糰店、九如商號等推出10餘款湯圓團購組合，囊括經典芝麻、花生口味及紅白小湯圓，以及Kenji健司X辻利聯名的「抹茶芝麻燒麻糬」、「抹茶花生燒麻糬」等創新口味。

全家推出冬季甜湯芝麻糊、燒仙草 可當湯圓湯底

迎接冬至暖食商機，全家推出多款冬季甜湯與飲品優惠，Let’s Tea冬季甜湯新品「芝麻糊糊」，滑順芝麻香搭配花生碎粒，添加Q彈雙色地瓜圓，2026年1月6日前嚐鮮價59元，於全家LINE官方帳號參與遊戲，有機會可獲得19元限量優惠券。此外，去年月銷10萬杯的人氣台味熱飲「燒燒仙草」，以新竹關西產天然仙草熬製，配料上加入Q彈地瓜圓與蜜紅豆，增加咀嚼感與飽足感，享原價買1送1或單杯39元優惠價，成為冬日必回購夯品。

全家實體店舖集結15款人氣特色湯圓，即日起至2026年3月4日推出任選兩件8折、三件75折優惠，購買指定桂冠湯圓加價99元，還可獲得限量超萌矮袋鼠Dinotaeng鑰匙圈、三麗鷗餐具。

萊爾富開賣提拉米蘇湯圓、紫糯米芋泥湯圓。(圖／萊爾富提供）(圖／萊爾富提供）

萊爾富開賣提拉米蘇湯圓、紫糯米芋泥湯圓

萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，提供多元口味選擇，滿足不同族群需求。其中，健司顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感，健司濃醇芝麻草仔粿湯圓內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；健司香濃花生紅龜粿湯圓則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。

另有桂冠聯名韓國人氣IPDINOTAENG 的提拉米蘇湯圓，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的紫糯米芋泥湯圓，從經典到創新，陪伴消費者甜蜜迎接冬至。

OKmart指定湯圓任選2件8 折 火鍋料同步特價中

搶攻冬季暖食商機，OKmart 即日起至12月31日推出冬至限定優惠，於全台 OKmart 門市購買桂冠湯圓系列(花生／芝麻／鮮肉)享任選2件8 折、3件75 折優惠；此外，為滿足消費者多元化口味需求，桂冠鍋物系列同步推出任選 2 件 92 折、3 件 88 折優惠，全新上市「桂冠貢丸」更以嚐鮮價86元登場。

全聯指定湯圓第2件5折。(圖／全聯提供）

全聯指定湯圓第2件5折

買湯圓到全聯、大全聯！桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG推出提拉米蘇湯圓，嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉與可可等食材製作，湯圓外皮帶有淡淡咖啡香，不論煎、煮、炸，都能吃出經典提拉米蘇的細緻美味，即日起至12月21日，桂冠提拉米蘇/紫糯米芋泥/焦糖布丁湯圓（10入）每盒69元，桂冠晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵/芝麻/花生（300g）」每包69元。

其他推薦商品，即日起至12月21日，Kenji健司濃醇芝麻草仔粿湯圓/香濃花生紅龜粿湯圓（8入）每包59元，芋泥控必吃連珍紫米皓月湯圓（10入）淡淡紫米香氣搭配香甜芋泥內餡回味無窮，每包109元；鹹湯圓控必吃蒸荐康御賞大福圓-爆漿鹹湯圓（8入）第2件5折，佳味食品鹹湯圓 客家/海味（8粒）每包100元。

家樂福購買指定湯圓點數10倍送

暖暖過冬！家樂福12月21日前會員購買指定湯圓，OPENPOINT點數10倍送，品項包括桂冠湯圓(芝麻/花生/鮮肉)/200克/48元(盒)、桂冠提拉米蘇湯圓/200克/69元(盒)、桂冠客家鹹湯圓/243克/75元(盒)、阿華田包餡小湯圓/焦糖布丁湯圓/200克/69元(盒)、義美湯圓(芝麻(全素)/紅豆(全素)/花生(全素)/鮮肉/200克/42元(盒)、義美小湯圓(全素)/240克/42元(包)。

愛買會員單筆消費滿888元可用29元加購湯圓

迎接冬至，愛買推出湯圓優惠，APP會員單筆消費滿888元，更可用超級銅板價29元加購義美湯圓全系列，更同步引進多款特色新品，包含健司的草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓單盒63元，以及健司X辻利聯名的抹茶芝麻或花生燒麻糬單盒僅67元即可享受抹茶濃郁滋味。

