全聯、家樂福雙12爆殺！ AirPods、iPad「驚見12元」





雙11、黑五購物節還買不夠？千萬別錯過即將來臨的雙11電商優惠戰！年末購物戰進入最高潮，全聯與家樂福雙12檔期全面引爆，從超殺折扣、限量爆殺品到加碼點數回饋，兩大零售龍頭強攻「壓軸採購潮」。全聯全電商連續6天推出「12元超狂爆殺」，AirPods、iPad甚至純金項鍊通通只要12元入手；雙12當天滿1212元可再現折122元，特定時段還能領到88折券。家樂福則在線上祭出最高42%回饋，線下門市也同步推出多款商品買1送1，年底購物優惠全面開炸，補貨、送禮、交換禮物一次買齊。

全聯全電商雙12開搶！88折、12元爆殺、滿額現折同步上陣

全聯「全電商」雙11業績繳出亮眼成績，較去年同期成長逾九成，3C家電類異軍突起，AirPods4、Nintendo Switch 2、SONY PS5 Slim搶下銷售前三名，帶動3C家電品類占比突破4成。緊接雙12檔期，全電商再度祭出全面優惠。

自12月1日起率先暖身撒券，12月10日至15日接力推出88折回饋，每日20:00至21:59單筆滿1,000元即可享88折，每名會員每日最多折抵6次，最高折抵388元。雙12當天更推出滿1,212元折122元，並從上午8點起每隔兩小時發送88折券，共八場次、每場加碼500張。

點數回饋同樣大方，整個12月每週五至週日在全電商使用PX Pay或全支付，每滿1,500元即送1,000福利點；雙12當天兩個限時時段（00:00–00:59、12:00–12:59）滿1,212元加碼送1,212點。

重頭戲來了！AirPods、iPad、純金項鍊「12元」限量爆殺

全聯最受矚目的「12元爆殺商品」連續六天登場（12/10～12/15），每日10:00、15:00、21:00限量開搶。商品包含：Apple AirPods Pro 3、iPad 11吋 Wi-Fi 128GB、Prisme Gold 純金小桃花項鍊、微星4K電競螢幕、象印熱水瓶、韓國電熱毯等，總計18項商品，以12元超狂價開賣，吸引大批消費者瞄準搶購。

家樂福雙12最高42％回饋 實體門市同步買1送1

家樂福線上購物「雙12年終盛典」即日起至12月12日開跑，推出最高42%回饋，包括滿額回饋10%、指定品牌10%、到店取貨5%，刷中信uniopen聯名卡最高17%。每日中午12:00更推出「滿1,212折122元」早鳥券，限量50張。

家速配同步祭優惠，12月1日至11日單筆滿1,212元享9折，週末更下殺至99元免運；使用OPENPOINT折抵100點贈100折價券。用 OPENPOINT420點購買指定商品，12月1日至1月6日天天消費滿2000元就送100點；而在12月8日至12日活動加碼，滿1212元送120點、滿3000元再送200點，點數回饋越買越賺。

實體門市同樣火力不減，12月9日前會員購買指定休閒零食、飲料、生鮮等商品，滿199元皆享OPENPOINT贈送12點，單筆最高贈60點。多款話題新品與買1送1同步登場，包括：匠派沖繩宮古島海鹽牛奶/初熟檸香乳酪、Super Rich濃厚千層酥系列、味丹古早味烏梅汁，老協珍熬雞精系列第二件更划算。

12月9日前，家樂福會員購買指定類別商品，結帳時就能拿到OPENPOINT12倍點數，等於近4%回饋，越囤越划算。

▼家樂福線上購物「雙12年終盛典」開跑！（圖／家樂福提供）

（封面圖／全聯提供）

