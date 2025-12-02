全聯、家樂福雙12買1送1！AirPods、iPad只要12元 天天撒折價券
生活中心／賴俊佑報導
黑五買不夠？雙12繼續買！全聯全電商連續6天祭出「12元爆殺商品」，AirPods、iPad、純金項鍊只要12元，雙12當日消費滿1212元現折122元，指定時段再送88折優惠券；家樂福線上購物最高回饋42%，實體門市多項商品買1送1。
全電商AirPods、iPad、純金項鍊只要12元
全聯表示，全電商雙11檔期業績較去年同期成長逾九成，包括3C家電、飲料、沖調等商品皆熱賣，其中AirPods4、Nintendo Switch 2、SONY PS5 Slim包辦熱銷前三名，帶動整體3C家電業績占比衝破4成！
全電商雙12檔期12月1日起開跑暖身，12月1日至12月9日提前大撒券；活動期間每日10:00、18:00兩大指定時段單筆消費滿1,000元享9折，最高折抵200元，最高折抵200元，每天時段限量1,212張；活動期間每天可領取5張超值折價券，可於12月10日至12月15日單筆消費滿額折抵使用，單筆最高可現省3,200元；12月10日至12月15日接力加碼88折，20:00-21:59單筆消費滿1,000元享88折，最高折抵388元。
「12元爆殺商品」蓄勢待發！全電商12月10日至12月15日連續6天，10:00、15:00、21:00早中晚天天3時段各祭出一品項下殺12元，共18個品項，千萬別錯過！
12月10日：韓國甲珍恆溫省電型電熱毯（雙人）、 聲寶天廚25L微電腦微波爐（RE-N825TM）、大研生醫大研視易適葉黃素軟膠囊-5粒/盒（12入組）。
12月11日：雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露-小棕瓶100ml、Babyliss Ultimate Steam專業直髮夾（9900BW）、伊萊克斯 Well Q6 無線吸塵器（WQ61-1EDBF）。
12月12日：Prisme Gold小桃花純金墜項鍊（金重：約0.02錢±0.01）、AUS電動專業多功能升降電競桌（再贈超大滑鼠墊）、Apple原廠AirPods Pro3。
12月13日：iPad 11 Wi-Fi-128G（藍色）、契爾氏激光極淨白淡斑精華115ml、特福 X-pert 7.60無線輕量吸塵器（TY6A35HT）。
12月14日：Elizabeth Arden 21天霜75ml、BTP EX金盞花葉黃素加倍晶亮飲20mlx15入共2盒、微星 MAG 274UPDF E16M 4K 雙模式電競螢幕（27"FHD / UHD）。
12月15日：FUGU BEAUTY 電動頭部按摩器、象印 4.0L微電腦電動熱水瓶（CP-FAF40）、北方房間/浴室兩用陶瓷電暖器（PTC831S）。
雙12當日限定！單筆消費滿1,212元折122元；每隔2小時整點發送88折優惠券，當日共8個時段（08:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00）限量加碼各500張，最高再省500元。
12月福利點大放送！除了12月10日至12月15日雙12檔期黃金週外，整個12月每週五至週日，在全電商消費使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元送1,000福利點（單日/單卡最高送10,000點）。雙12當天限定兩時段：00:00-00:59、12:00-12:59折後消費滿1,212元加碼送1,212福利點（每時段單卡回饋上限12,120點），年末贈點不手軟！
家樂福雙12最高回饋42％ 實體門市一堆買1送1
家樂福線上購物「年終盛典雙12」登場，即日起至12月12日最高回饋42%(單筆滿額最高回饋10%、指定品牌最高回饋10%、到店取貨回饋5%、刷中信uniopen聯名卡最高回饋17% )，活動期間每日中午12:00開搶「單筆消費1,212元折122元」早鳥優惠，每日限量50張。
家樂福家速配12月1日至12月12日消費累積使用OPENPOINT折抵100點贈100折價券，12月1日至12月11日單筆滿1,212元享9折(每日限量50組)週末加碼激省99元免運；OPENPOINT420點限定購物攻略，12月1日至1月6日天天送單筆滿2000元送100點 OPENPOINT，12月8日至12月12日加碼送單筆滿1,212元送120點OPENPOINT、單筆滿3,000元送200點OPENPOINT。
家樂福實體門市、超市門市加碼！12月9日前家樂福會員專屬單筆購買指定休閒零食系列商品，每滿199元贈OPENPOINT12點(單筆最高贈60點)
(新品)匠派沖繩宮古島海鹽牛奶/初熟檸香乳酪/114克/買1送1單件119元平均1件59.5元
(獨家新品)乖乖玉米脆條咖啡奶酒風味/80克/36元
Super Rich濃厚千層酥/蝴蝶酥/厚捲燒/薄燒/巧克酥/曲奇系列/72~115克/買1送1單件79元平均1件39.5元
(獨家)卡迪那洋芋片/波浪韓式辣醬烤肉口味/香辣美乃滋炸雞口味/115克/原價55元特價52元
12月9日前家樂福會員專屬，單筆購買指定生鮮、冷藏冷凍、火鍋湯底、醬料、飲料、養生補品與個人清潔用品，享OPENPOINT點數12倍送，等同3.96%回饋！
味丹古早味烏梅汁/900毫升/買1送1單件56元平均1件28元
老協珍熬雞精系列/42毫升x14/二件省更多第一件1,493元二件2,952元平均一件1,476元
